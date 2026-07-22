La investigación por la violenta entradera ocurrida en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti avanza entre pocas certezas y muchas preguntas. Mientras la Fiscalía mantiene un estricto hermetismo sobre el caso, se supo que uno de los delincuentes murió durante la fuga tras ser atacado a tiros por el hijo de la dueña de la vivienda. Ahora, todas las miradas apuntan al Toyota Corolla utilizado por la banda, el auto sin patente que apareció abandonado con el cadáver en su interior y que coincide con el vehículo en el que se movilizaban la banda.

El asalto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en una casa del barrio Rincón Lindo. Según la información reunida hasta el momento, el hijo de la propietaria enfrentó a los intrusos a los tiros y sorprendió a los delincuentes. En medio de la balacera, los asaltantes escaparon del lugar sin imaginar que uno de ellos no lograría sobrevivir a la huida. Extraoficialmente trascendió que el hijo de los dueños de casa le dio a dos delincuentes, por lo que habría un herido más que está siendo intensamente buscado.

La Policía mantiene cortada la colectora norte mientras realiza pericias en el lugar(gentileza Oro en Noticias)

¿Qué se sabe del hecho?

Con el paso de las horas comenzaron a aparecer algunos detalles que despertaron el interés de los investigadores. El Toyota Corolla en el que escapó la banda fue encontrado sobre la colectora norte de la ruta 22, a pocos metros del acceso a Fernández Oro por calle 1° de Mayo. El vehículo, que responde a todas las características que tenía el utilizado por la banda para escapar del barrio Rincón Lindo, no tenía chapas patentes. Para los especialistas, el auto fue preparado con anticipación para utilizarlo exclusivamente en el golpe y evitar cualquier identificación.

El recorrido del Corolla es el punto que más interrogantes genera. En un primer momento trascendió que los delincuentes habían escapado rumbo a Fernández Oro. Pero algo pasó. Es que todo indica que la banda llegó hasta esa ciudad y luego se esfumó. El autol apareció a unos metros del acceso a esa localidad, pero en la colectora norte, utilizada para regresar a Cipolletti. Para los investigadores, esa ubicación no coincide con una fuga lineal y alimenta la sospecha de que el conductor intentó regresar sobre sus pasos o que la banda modificó el recorrido en plena escapatoria.

La casa del barrio Rincón Lindo, sobre calle Lago Guillelmo, donde ocurrió la entradera

Esa aparente contradicción dio lugar a otra hipótesis que gana fuerza con el correr de las horas. Los pesquisas analizan si los delincuentes contaban con un segundo vehículo de apoyo. En ese escenario, el Corolla habría sido abandonado junto al cómplice que ya estaba muerto o gravemente herido, mientras el resto de la banda escapaba en otro automóvil. No es un dato menor que el lugar donde apareció el vehículo carece de cámaras de seguridad.

En tanto que en la casa de la calle Lago Guillelmo, frente a la sede de la Uiversidad del Comahue de Los Tordos, la división canes trabaja con perros adiestrados en búsqueda de rastros de los delincuentes. Además, la fiscalía secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda de las víctimas, como de los vecinos, y analizan las grabaciones del 911 RN Emergencias de las horas previas y minutos después del hecho.

Mientras tanto, otra pieza clave permanece envuelta en el misterio. Durante las pericias realizadas en la vivienda, aunque no fue confirmado, la Fiscalía secuestró una pistola calibre 9 milímetros. Hasta el momento no trascendió a quién pertenecía el arma. Una de las líneas de investigación busca determinar si era utilizada por quien defendió la casa o si pertenecía a los delincuentes y fue tomada durante el enfrentamiento para repeler el ataque.

Con un asaltante muerto, un vehículo sin patente, un arma cuyo origen todavía no fue esclarecido y varios sospechosos que continúan prófugos, la causa recién comienza. El Gabinete de Criminalística aún trabaja en la zona de Fernández Oro, donde fue encontrado el auto en búsqueda de huellas, pisadas o rastros de algún otro vehículo que haya participado. Mientras, el cuerpo del delincuente muerto será analizado en la morgue judicial de Roca, donde le harán la autopsia correspondiente, además de identificarlo.