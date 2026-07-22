La madrugada terminó con un robo frustrado en la oficina de EdERSA de Allen. Un hombre ingresó al edificio ubicado en pleno centro de la ciudad con intenciones de llevarse distintos equipos electrónicos, pero las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus movimientos y permitieron que la Policía llegara a tiempo para detenerlo cuando todavía se encontraba en el interior del inmueble.

Todo ocurrió alrededor de las 4, cuando el personal de seguridad advirtió movimientos extraños dentro de las instalaciones de la empresa distribuidora de energía. La alerta fue inmediata y, en cuestión de minutos, efectivos policiales de la Comisaría 6° se dirigieron hasta Tomás Orell 156 para verificar qué estaba ocurriendo.

Cuando los uniformados ingresaron al edificio, se encontraron con una escena que dejaba poco margen para las dudas. El delincuente ya había seleccionado los objetos que pretendía sustraer y los tenía preparados para emprender la fuga. Entre ellos había un televisor, dos computadoras y varios teléfonos celulares utilizados por el personal para la toma de estado del servicio, herramientas fundamentales para la actividad diaria de la empresa.

Sin embargo, el plan se derrumbó antes de concretarse. Las cámaras de vigilancia siguieron paso a paso el recorrido del intruso dentro de las oficinas y aportaron información clave para que los efectivos pudieran localizarlo sin darle posibilidades de escapar.

A partir de ese momento, el hombre fue reducido en el interior del edificio y quedó detenido. El procedimiento permitió recuperar la totalidad de los elementos que habían sido preparados para el robo, evitando que el golpe provocara pérdidas para la empresa.

Finalmente, el delincuente fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y definir su situación procesal.