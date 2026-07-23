Desconocidos ingresaron a la ESRN 151 de Roca, provocaron daños en el edificio y escaparon con los alimentos destinados al refrigerio de los estudiantes. El robo fue descubierto esta mañana por el personal no docente y volvió a encender la alarma en una comunidad educativa que ya había atravesado un episodio similar hace apenas unos meses.

La escuela, ubicada en 25 de Mayo y 3 de Febrero, amaneció con evidentes signos de haber sido violentada. Según informó el Consejo Escolar Alto Valle Este, los delincuentes forzaron una ventana para ingresar al establecimiento y, una vez adentro, rompieron una puerta para poder desplazarse por las distintas dependencias hasta llegar al lugar donde se encontraba almacenada la mercadería.

Pero esta vez el botín no fue dinero ni equipos electrónicos. Los delincuentes eligieron llevarse los alimentos destinados al refrigerio que reciben diariamente los alumnos, y que estaban almacenados por las vacaciones de invierno. Más allá del valor económico de la mercadería, el robo deja al descubierto una realidad que genera indignación: los únicos perjudicados terminan siendo los estudiantes.

Mientras la Policía investiga lo ocurrido, las autoridades escolares tuvieron que concentrar sus esfuerzos en reparar los daños ocasionados para garantizar el normal funcionamiento del establecimiento desde el próximo lunes La ventana utilizada para ingresar fue acondicionada y reforzada, al igual que otros sectores considerados vulnerables, con la intención de evitar que la historia vuelva a repetirse.

Sin embargo, el antecedente reciente alimenta la preocupación. Meses atrás, la ESRN 151 ya había sufrido un robo de características similares. Después de aquel episodio se implementaron distintas medidas de seguridad, aunque esta nueva intrusión demuestra que no fueron suficientes para frenar a quienes volvieron a elegir una escuela como blanco.