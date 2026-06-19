El aterrizaje de emergencia de un avión en la barda norte de Roca dejó más preguntas que respuestas. Aunque en un primer momento la alarma hablaba de la caída de una aeronave cerca del aeropuerto Arturo Umberto Illia, con el paso de las horas comenzó a conocerse qué fue lo que realmente ocurrió en el aire y por qué el piloto se vio obligado a descender de urgencia.

El incidente se produjo apenas minutos después del despegue. La aeronave, un Piper Comanche 400, matrícula LV-HKG, había partido desde el aeropuerto Arturo Umberto Illia de Roca con destino a la provincia de Buenos Aires cuando sufrió un desperfecto mecánico en el motor que alteró por completo el vuelo.

Fue el propio piloto del avión, Luciano Prato, de 26 años, quien explicó a los efectivos policiales que llegaron rápidamente, que detectó una falla apenas se encontraba en ascenso. La situación encendió todas las alarmas porque el vuelo recién comenzaba y la prioridad pasó a ser una sola: regresar a tierra antes de que el problema se agravara.

El Piper Comanche 400 matrícula LV HKG regresaba a San Fernando y tuvo una falla en el motor

Sin embargo, la maniobra no resultó sencilla. El piloto intentó volver al aeropuerto, pero la pérdida de rendimiento de la aeronave le impidió alcanzar nuevamente la pista. Con cada segundo que pasaba, las opciones se reducían y la emergencia crecía en el aire.

Ante ese escenario crítico, tomó una decisión que terminó siendo clave. En lugar de insistir con el regreso al aeropuerto, buscó una zona despejada para realizar un aterrizaje de emergencia. Finalmente logró bajar en un sector ubicado a unos 600 metros al norte de la terminal aérea y a escasa distancia de la Ruta Provincial 6.

La escena generó una inmediata movilización policial y de los organismos de emergencia como Bomberos y una mbulanvia del Siarme. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron la aeronave detenida sobre el terreno, pero sin señales de impacto violento ni personas heridas. El desenlace confirmó que la maniobra había sido exitosa pese a las difíciles condiciones que enfrentó el piloto durante los minutos más tensos del vuelo.

¿Qué hacía el avión en Roca?

No hay certezas del motivo de la presencia del Piper Comanche LV-HKG en el aeropuerto de Roca. Un avión radicado habitualmente en el aeródromo de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

La ruta aérea quedó registrada desde San Fernando a Roca

El último dato registrado es que salió de esa terminal aérea ayer a las 9.39, aunque el destino no quedó registrado. De todas maneras en el recorrido satelital trazado, el final del vuelo fue en el aeropuerto Illia de Roca.

Por estas horas, la principal incógnita gira alrededor del desperfecto que sufrió el motor. Esa falla fue el detonante de una emergencia que pudo haber terminado en tragedia y que mantuvo en vilo a quienes observaron el descenso de la aeronave.