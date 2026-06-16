Un conocido delincuente de Bariloche, que tenía un pedido de captura vigente por una condena relacionada con un robo agravado cometido en banda, fue detenido este martes luego de una intensa persecución policial que se inició gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia del 911 RN Emergencias y terminó cuando perdió el control del vehículo que conducía y chocó contra un cesto de basura en el oeste de la ciudad.

Todo comenzó cerca de las 10.45 de la mañana, cuando operadores del sistema de emergencias detectaron la circulación de un Toyota Etios blanco que era buscado por las autoridades. El vehículo había sido vinculado a actuaciones policiales previas y la alerta se activó de inmediato.

Pocos minutos después, una de las cámaras instaladas en la intersección de avenida Bustillo y Book registró el paso del automóvil en dirección a los kilómetros. La información fue transmitida en tiempo real a los móviles policiales, que comenzaron a recorrer distintos sectores de la ciudad para intentar ubicarlo antes de que desapareciera nuevamente entre el tránsito.

Sin embargo, el conductor logró mantenerse fuera del radar durante algunos minutos. La búsqueda se concentró entonces sobre avenida Pioneros y fue allí donde efectivos de la Comisaría 28 lograron detectar un vehículo con las mismas características estacionado en inmediaciones del kilómetro 5.

Lo que parecía un simple control terminó convirtiéndose en una peligrosa persecución. Cuando los policías intentaron identificar al conductor, el hombre aceleró de manera repentina y escapó a toda velocidad. Según trascendió, salió haciendo chirriar los neumáticos y realizó maniobras que pusieron en riesgo a otros automovilistas y peatones que circulaban por la zona.

A partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj por varias calles del sector oeste de Bariloche. El sospechoso avanzó por avenida Pioneros y luego tomó distintas calles barriales intentando perder a los efectivos que lo seguían de cerca. Mientras tanto, las comunicaciones entre los móviles y el sistema de monitoreo permitían actualizar permanentemente la ubicación del fugitivo.

Pero la fuga no duró demasiado. Al llegar a la calle Ojo del Salado, a la altura del 4900, la velocidad terminó jugándole una mala pasada. El conductor perdió adherencia sobre la calzada, no pudo controlar el vehículo y terminó impactando contra un cesto de residuos ubicado frente a una vivienda. La escena cambió por completo en cuestión de segundos. Los policías aprovecharon el momento para reducir al conductor y evitar que intentara escapar a pie. Con el vehículo inutilizado y sin margen para seguir huyendo, el hombre quedó demorado en el lugar.

Más tarde, las verificaciones realizadas sobre su situación judicial confirmaron lo que los investigadores sospechaban. El detenido, identificado como Javier Alejandro Ortiz, de 33 años, registraba un pedido de captura vigente vinculado a una condena por un robo agravado cometido en un lugar poblado y en banda, condición que lo había convertido en una persona buscada por la Justicia.

El delincuente tiene pendiente el cumplimiento de una pena de 6 años de prisión unificada por varios robos, pero al momento de concoerse la sentencia se fugó y no podía ser encontrado.