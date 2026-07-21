Entraron a su vivienda, le robaron y hasta comieron sus alimentos: la bronca de un vecino que se hizo viral

Un vecino de Plottier expresó su bronca e indignación a través de las redes sociales luego de denunciar que dos delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron distintos elementos de valor, entre ellos una computadora portátil que su pareja utilizaba para sus estudios universitarios.

El hombre publicó un extenso mensaje en el que relató el robo y cuestionó especialmente el impacto que tuvo para su familia la pérdida de objetos adquiridos con esfuerzo. Además, manifestó su enojo porque, según contó, los autores del hecho también consumieron alimentos que estaban en la vivienda durante el ingreso.

“Hace dos días entraron dos delincuentes a robar en mi casa. Se llevaron todas mis cosas compradas con mucho esfuerzo y trabajo, como así también una notebook donde mi mujer tenía todos sus estudios de la universidad”, escribió el vecino.

En la publicación, el damnificado aseguró que logró identificar a uno de los sospechosos y decidió hacerlo público para alertar a otros vecinos de la zona. “No sé si podré recuperar las cosas, dudo... pero sí sé quién fue y la voy a dejar en evidencia”, expresó.

El escrache apuntó contra un hombre al que identificó por su apodo, y señaló que residiría en un sector de la localidad. También advirtió a otros vecinos sobre la presunta modalidad con la que se movilizarían los sospechosos.

Su publicación del video y de la identidad del ladrón en redes sociales despertó una ola de apoyo y repudio.

“Tengan cuidado, andan en un Fox negro o un Gol negro rastreando con sus amiguitos”, publicó en el mensaje que rápidamente comenzó a circular entre vecinos de Plottier.

La situación generó repercusión en redes sociales, donde otros usuarios manifestaron su solidaridad con la familia afectada y compartieron la indignación por el robo. La pérdida de la computadora utilizada para estudiar fue uno de los puntos que más molestia generó entre quienes comentaron la publicación.