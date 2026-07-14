Robaron una camioneta de una cervecería neuquina y la encontraron en una casa de China Muerta

La Policía de Neuquén recuperó una camioneta que había sido robada a una reconocida cervecería del centro de la capital provincial. El vehículo fue hallado este lunes durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el sector China Muerta, en Plottier, donde no había personas al momento del procedimiento.

Se trata de una Renault Kangoo gris que llevaba el ploteo identificatorio de la cervecería DUM. El rodado fue detectado por efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Centro mientras realizaban recorridas y tareas de búsqueda en la zona.

El vehículo fue encontrado durante un allanamiento en una vivienda de China Muerta, en Plottier, donde no había moradores.

Según informaron fuentes policiales, los investigadores observaron la camioneta desde la vía pública y, al consultar los sistemas de la Policía, confirmaron que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado previamente.

Tras la detección del vehículo, el lugar fue preservado y se dio intervención al Departamento Automotores, que solicitó una orden judicial para ingresar al domicilio. La medida fue autorizada por la Fiscalía de Robos y Hurtos y permitió finalmente recuperar la camioneta.

Durante el operativo no se encontraron ocupantes dentro de la vivienda. La Policía continúa con las tareas investigativas para determinar quiénes utilizaban el vehículo y avanzar en el esclarecimiento del robo.