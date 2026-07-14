Operativo cerrojo: interceptaron un camión que tenía pedido vigente de secuestro y demoraron al conductor en Plottier

Minutos después de las 15:50 de este martes, un operativo coordinado entre distintas unidades policiales permitió interceptar un camión en Plottier que registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo en Río Negro. Como resultado del procedimiento, el conductor, un joven de 23 años, fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

El Centro de Monitoreo y el operativo cerrojo, claves en el secuestro del camión

La intervención comenzó cuando efectivos de la Comisaría Séptima de Plottier fueron alertados por el Centro de Monitoreo sobre la circulación de un camión Peterbilt 387 de color negro que figuraba con requerimiento judicial vigente. Tras recibir la alerta, se desplegó un operativo cerrojo con participación de patrulleros y motoristas. El procedimiento permitió localizar e interceptar el rodado sobre calle Fernández Oro, en Plottier.

De acuerdo con la información oficial, el seguimiento previo realizado por personal del Centro de Monitoreo fue clave para determinar el recorrido del vehículo y coordinar su interceptación sin inconvenientes. Una vez detenido el camión, los uniformados identificaron al conductor y realizaron las verificaciones correspondientes a través del Centro de Análisis.

Confirmaron un pedido de secuestro por una causa de robo

Las consultas efectuadas por los investigadores permitieron corroborar que el camión tenía un pedido de secuestro vigente emitido en el marco de una causa por robo de vehículo. La investigación cuenta con intervención de la Justicia de la provincia de Río Negro, desde donde se había librado el requerimiento para localizar el rodado.

El camión secuestrado registraba un pedido de captura por la Justicia de Río Negro - Foto: Policía del Neuquén

Fuentes policiales indicaron que, tras la confirmación de la medida judicial, se informó la situación a la Unidad Fiscal interviniente para definir los pasos a seguir.

El conductor, demorado por presunto encubrimiento

Luego de evaluar las circunstancias del caso, la Fiscalía dispuso el secuestro del camión y la demora del conductor, de 23 años. Según se informó, el joven será imputado por el presunto delito de encubrimiento, mientras avanza la investigación para determinar su eventual responsabilidad y establecer las circunstancias en las que se encontraba en posesión del vehículo.

El camión quedó secuestrado y a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones vinculadas a la causa originada por el robo del rodado.