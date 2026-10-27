La búsqueda por el homicidio de Laura Estefanis Gutiérrez, ocurrido en Allen, tuvo este martes una novedad clave: el hombre señalado como autor del disparo que terminó con la vida de la mujer, se presentó en la Comisaría 3° de Roca. La comparecencia se produjo cuando ya pesaba sobre él una orden de detención emitida por la Fiscalía 1, comonparte de una investigación que había puesto su nombre en el centro de la escena.

El hombre apareció por sus propios medios en una depedependencia policial de Roca, y quedó detenido tras su presentación. El cerco policial dió resultado, desde el domingo la búsqueda de esta persona se había intensificado en Allen .

El caso se originó en Allen, tuvo como trasfondo una discusión vinculada con la compra de alcohol fiado. En medio de esa disputa se produjo el disparo que terminó con la vida de Gutiérrez.

Las circunstancias precisas y el grado de participación que se le atribuye al detenido deberán sostenerse con las pruebas reunidas en la investigación.

La Fiscalía 1 había dispuesto la detención del sospechoso en el legajo caratulado como homicidio con arma de fuego. Para el Ministerio Público existen indicios suficientes para considerarlo una persona de interés en la causa y se ordena que, una vez localizado, sea alojado en la dependencia correspondiente.

Se presentó en la Comisaria 3º

La presentación en la Comisaría 3° abre ahora una nueva etapa para la causa. El dato central es que el sospechoso acudió a una dependencia policial cuando existía una orden de detención en su contra. Sin embargo, aún la fiscalía no dió a conocer cuándo sería la formulación de cargos.

De acuerdo con los datos que recabaron los investigadores en el lugar del crimen. La víctima se encontraba circunstancialmente en el lugar.

El personal de la Comisaría 33° concurrió al lugar, el domingo cerca de las 16.30, en cercanías de la pasarela del barrio Colonizadora del Sud por una pelea. Son embargo cuando arribó la Policía ya no había nadie.

Sin embargo minutos después fueron convocados por detonaciones de arma de fuego. Al arribar encontraron a Gutiérrez tirada en el patio con una herida de bala en el pecho.

Ante la gravedad del hecho, los policías cargaron a la víctima al patrullero y la llevaron de urgencia al hospital Ernesto Accame, dónde ingresó sin vida.