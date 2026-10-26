La Policía identificó al principal sospechoso del asesinato de Laura Estefany Gutiérrez, la mujer de 35 años que murió de un balazo en el pecho en el barrio Colonizadora del Sud de Allen. El hombre sigue sin ser detenido y los investigadores intentan determinar si una discusión ocurrida tres días antes, cuando habría intentado comprar vino fiado y se lo negaron, pudo haber sido el detonante de un crimen que todavía tiene demasiadas preguntas abiertas.

La historia tiene un detalle que ahora concentra la atención de los investigadores: una compra de alcohol que no se concretó, una discusión y, días después, una mujer asesinada a tiros. Por ahora, la conexión entre esos episodios es una de las principales hipótesis que sigue la Policía.

Según explicó el segundo jefe de la Unidad Regional II, comisario inspector Carlos Freydoz, el sospechoso intentó conseguir bebidas alcohólicas fiadas en una vivienda del barrio. La negativa de quienes estaban allí provocó una pelea. Ese episodio ocurrió tres días antes del homicidio y ahora forma parte de la reconstrucción que busca establecer qué pasó entre aquella discusión, incidentes del domingo a la siesta y los disparos desde el interior de un Ford Fiesta gris.

Además, de acuerdo con la información policial, en esa casa se venderían bebidas alcohólicas de manera clandestina. La investigación deberá determinar si el conflicto fue realmente el origen de la violencia o si detrás del ataque hubo otra motivación. Lo cierto es que los testimonios recogidos pocos después del ataque, individualizaron con nombre y apellido al sospechoso, además de aportar datos sobre el vehículo en el que se movilizaba.

Hay un dato que vuelve más compleja la trama: Laura Gutiérrez no vivía en esa casa. Había llegado de visita porque era pareja de uno de los ocupantes y, hasta el momento, los investigadores no encontraron un vínculo previo entre ella y el sospechoso. Por eso, una de las preguntas centrales es por qué terminó siendo la víctima de un ataque armado que, según las primeras averiguaciones, se produjo en cuestión de segundos.

El domingo, poco después de las 16, efectivos de la Comisaría 33° habían acudido al sector conocido de la pasarela que cruza el canal Principal, en el barrio Colonizadora del Sud, por una pelea entre un hombre y una familia de la zona. Cuando llegaron, el conflicto ya había terminado. Los policías continuaron con su recorrida, pero minutos después recibieron nuevos llamados que alertaban sobre disparos en el mismo lugar.

Al regresar, encontraron a Gutiérrez gravemente herida, con un balazo en el pecho, tirada en el patio de la vivienda. La subieron a un patrullero y la trasladaron de urgencia al hospital de Allen, donde confirmaron que había ingresado sin vida. Para entonces, el atacante ya había escapado y comenzaba una búsqueda que todavía no terminó.

Las primeras averiguaciones indican que el autor llegó en un auto gris, descendió, disparó contra la mujer y huyó con el arma utilizada. Ahora, con el principal sospechoso identificado, los investigadores intentan localizarlo y reunir las pruebas necesarias para avanzar en la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal Natalia Pascual, con intervención del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones.