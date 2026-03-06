Una escena que quedó filmada

La rutina de retiro de alumnos en uno de los colegios más exclusivos de Cipolletti ubicado a la vera del río Neuquén, en una zona de chacras a metros del puente que conecta a la ciudad con la capital neuquina, terminó con un fuerte cruce entre dos hombres en pleno estacionamiento.

El episodio ocurrió frente al colegio Sunrise y fue registrado por otros padres que estaban en el lugar. En las imágenes se observa una discusión que sube rápidamente de tono y que incluyó gritos, insultos y golpes contra el capot de uno de los vehículos.

Durante el enfrentamiento se escuchan frases como “forro”, “boludo” e “infeliz”, mientras ambos hombres discuten a pocos metros de otros conductores y familias que se encontraban en el lugar.

En medio de la pelea verbal, uno de los involucrados acusa al otro de haberle “tirado el auto encima”, mientras el otro le exige que se calle al mismo tiempo que continúa el intercambio de insultos.

Tránsito desbordado y maniobras peligrosas

La escena no es un hecho aislado. En Cipolletti, los horarios de ingreso y salida de los colegios suelen transformar varias calles en puntos de fuerte congestión vehicular.

Autos detenidos en doble fila, vehículos estacionados en lugares no habilitados, bocinazos constantes y maniobras apuradas forman parte del paisaje cotidiano en distintos puntos de la ciudad.

A esto se suman infracciones frecuentes: conductores que cruzan semáforos en rojo, uso del celular mientras manejan, chicos sin cinturón de seguridad y roces entre vehículos cuando la circulación queda prácticamente bloqueada.

Esquinas que se vuelven intransitables

La situación se repite en distintos sectores donde funcionan establecimientos educativos. Entre los lugares más conflictivos aparecen las intersecciones de Mengelle y O’Higgins, Miguel Muñoz entre Roca e Yrigoyen y la zona de Yrigoyen y Sarmiento.

En esos puntos, durante los horarios escolares, las esquinas suelen quedar saturadas por la cantidad de autos detenidos en doble fila mientras esperan a los estudiantes.

La combinación de apuro, bocinazos y maniobras improvisadas genera un clima de tensión que, en algunos casos, termina en discusiones entre conductores.

Cuando los insultos pasan al frente de todos

Lo ocurrido en el estacionamiento del colegio Sunrise es un ejemplo de cómo esas discusiones pueden escalar rápidamente.

Lo que comenzó como un reclamo entre conductores terminó con gritos, insultos y golpes contra uno de los autos, todo a plena luz del día y frente a otros padres que aguardaban para retirar a sus hijos.

El episodio volvió a poner en evidencia el clima que se vive en varios puntos de la ciudad durante los horarios escolares, cuando el tránsito colapsa y las discusiones entre conductores se vuelven cada vez más frecuentes.