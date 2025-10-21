Una preocupante situación se registró en la noche del lunes en el CPEM 70, ubicado en calle Las Gaviotas al 1600, de la ciudad de Neuquén, cuando un estudiante fue sorprendido en el establecimiento con lo que aparentaba ser un arma de fuego. El hecho generó alarma entre los presentes y motivó la intervención policial.

Según informó el comisario Damián Arguello, jefe de la Comisaría 16, el episodio ocurrió alrededor de las 21, en el marco de una jornada estudiantil nocturna. Fue la directora del establecimiento quien, alertada por otros alumnos, tomó conocimiento de que un menor se encontraba portando un arma entre sus pertenencias.

"En uno de los bolsillos de su campera se halló un objeto que aparentaba ser un arma de fuego", indicó Arguello, en diálogo con Pancho Casado en La Mañana es de la Primera por AM550. "A simple vista parecía una réplica, incluso presentaba cinta adhesiva, lo que genera serias dudas respecto de su funcionalidad como arma real".

El comisario aclaró que "no hubo amenazas". "Le mostró el objeto a un compañero cuando estaban en el aula. No hubo amenaza. No hubo lesionados. No hubo nada de eso", informó.

Ante la situación, se convocó al personal policial. Un instructor que aún se encontraba de servicio en la unidad se presentó en el lugar, procediendo al secuestro del objeto y dando intervención inmediata a la Comisaría del Menor.

Minutos más tarde, el padrastro del estudiante se hizo presente en la institución y se formalizó la entrega del menor mediante un acta correspondiente. Las autoridades continúan trabajando para determinar el origen del arma y esclarecer los motivos por los cuales el adolescente la portaba dentro del establecimiento educativo.