Un joven de 17 años fue arrestado en la localidad de Tigre en el marco de la investigación por el asalto violento a una abuela influencer ocurrido el 9 de enero en Martínez, Buenos Aires. Esta detención se suma a la de otros dos jóvenes ya imputados por el caso.

Según confirmaron fuentes policiales, la captura se concretó gracias a tareas encubiertas realizadas por el Jefe del Comando de Patrullas de Tigre junto con el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Tigre 2ª. El adolescente detenido tenía un pedido judicial vigente.

Por tratarse de un menor de edad, fue trasladado y alojado en un centro de menores de la ciudad de La Plata, quedando a disposición de la Unidad Fiscal de Responsabilidad Juvenil de San Isidro, que continúa con las diligencias correspondientes.

La causa está caratulada como robo agravado bajo la modalidad de entradera. La víctima, una mujer de 82 años, denunció que durante el asalto le sustrajeron dinero en efectivo, joyas, su teléfono celular, documentación y otros efectos personales.

Además, la jubilada relató que los delincuentes la obligaron a brindar las claves de sus cuentas bancarias y a realizar transferencias a cuentas de billeteras virtuales, profundizando la gravedad del delito.

La investigación sigue en curso mientras las autoridades buscan esclarecer todos los detalles y posibles implicados en este violento episodio que conmocionó a la localidad bonaerense de Martínez.