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Avisó un vecino

Entró a una obra en pleno centro de Neuquén para llevarse barras de hierro, quiso escapar pero terminó preso

El hombre intentó resistirse al momento de ser identificado, pero fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera. Horas después, el propietario de la obra denunció el faltante de varias barras de hierro del predio.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 11:28
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El propietario de la obra denunció el robo de barras de hierro tras el procedimiento realizado por la Policía. Imagen de archivo.

Un hombre fue detenido este viernes por la tarde tras ingresar a robar en una obra en construcción ubicada en la esquina de Río Desaguadero e Intendente Carro, en una zona céntrica de la ciudad de Neuquén. El sospechoso fue sorprendido luego de un rápido operativo realizado por efectivos de la Comisaría Primera, que acudieron al lugar tras una denuncia por un robo en proceso.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al Centro de Operaciones Policiales (COP), que alertó sobre la presencia de un hombre sustrayendo elementos del predio. De inmediato, los uniformados realizaron un recorrido preventivo por las inmediaciones y lograron localizar al presunto autor, quien fue demorado a pocos metros del lugar.

Al momento de ser identificado, el hombre se resistió al accionar policial, por lo que los efectivos debieron emplear "el uso racional y proporcional de la fuerza para reducirlo y concretar su detención", según informó la policía neuquina. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, el propietario de la obra constató el faltante de varias barras de hierro del predio y se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones judiciales.

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