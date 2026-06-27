Un hombre fue detenido este viernes por la tarde tras ingresar a robar en una obra en construcción ubicada en la esquina de Río Desaguadero e Intendente Carro, en una zona céntrica de la ciudad de Neuquén. El sospechoso fue sorprendido luego de un rápido operativo realizado por efectivos de la Comisaría Primera, que acudieron al lugar tras una denuncia por un robo en proceso.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al Centro de Operaciones Policiales (COP), que alertó sobre la presencia de un hombre sustrayendo elementos del predio. De inmediato, los uniformados realizaron un recorrido preventivo por las inmediaciones y lograron localizar al presunto autor, quien fue demorado a pocos metros del lugar.

Al momento de ser identificado, el hombre se resistió al accionar policial, por lo que los efectivos debieron emplear "el uso racional y proporcional de la fuerza para reducirlo y concretar su detención", según informó la policía neuquina. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, el propietario de la obra constató el faltante de varias barras de hierro del predio y se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones judiciales.