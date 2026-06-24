La Municipalidad de Neuquén lleva adelante un operativo de limpieza profunda en el edificio abandonado de calle Sargento Cabral al 650, en el barrio Centro Oeste, de la ciudad de Neuquén, tras su reciente desalojo y recuperación judicial. El procedimiento comenzó en la noche del martes y continúa este miércoles, luego de que se detectara una acumulación extrema de residuos y condiciones de insalubridad en el interior del inmueble.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550 que el operativo se activó de manera urgente tras la intervención policial y judicial. “Anoche, cerca de las 20, ingresamos al edificio con la municipalidad. La verdad, algo que nunca nos había tocado como equipo de trabajo”, señaló.

Haspert detalló la magnitud del lugar intervenido y las condiciones encontradas en los cinco pisos del edificio. “Es impresionante la cantidad de residuos que hay en cada departamento, en cada piso. Habíamos calculado una cosa por la inspección previa, pero nos quedamos cortos”, afirmó. Según describió, el operativo incluyó patios internos y sectores traseros donde también se acumulaba basura en gran cantidad.

Haspert lo calificó como aguantadero

El funcionario remarcó que el espacio era utilizado de manera irregular y lo calificó como un “aguantadero”. “Cuando te das cuenta, cada vez que vamos a este tipo de lugares que son usurpados, donde viven personas y se esconden cosas de lo que no les sirve, terminamos encontrando situaciones muy complejas”, sostuvo.

Durante el procedimiento participaron alrededor de 63 trabajadores municipales, además de personal policial y de bomberos, con un operativo que se extendió por más de seis horas durante la noche. “Empezamos a las 20 horas y terminamos a las 04.30 de la mañana. Fue un trabajo muy intenso”, indicó Haspert.

El subsecretario destacó también el impacto del hallazgo en el lugar. “Encontramos carteras, documentación, maquillaje, mochilas de niños. Uno se da cuenta de que muchas cosas robadas terminaban ahí y lo que no servía se descartaba”, afirmó.

“No había un lugar donde no hubieran acumulado residuos. Las necesidades las hacían en baldes de 20 litros. En cada departamento hay tres o cuatro baldes de ellos totalmente llenos. La verdad que las condiciones en las que trabajamos anoche fueron bastante complicadas, pero pudimos avanzar muchísimo”, contó Haspert.

El trabajo continuará en los próximos días

En relación al estado del edificio, precisó que ya se logró avanzar en la limpieza de los tres primeros pisos. “El piso uno, dos y parte del tres ya quedaron impecables. Todavía quedan dos pisos más arriba y la terraza, donde también hay residuos”, explicó.

Haspert señaló que el operativo continuará durante los próximos días hasta completar la limpieza integral del inmueble. “Creo que quedan unas cuatro jornadas más de trabajo para terminar de encontrar el piso de cada departamento”, indicó.

Vecinos del sector Centro Oeste habían denunciado la situación previa de inseguridad y acumulación de desechos en el lugar.

El funcionario aclaró además que la intervención se realiza en coordinación con la Justicia y la Policía, mientras que el edificio pertenece al Banco Provincia del Neuquén, que deberá definir su destino final. “Hoy el lugar está despejado y los vecinos pueden circular sin inconvenientes. Fue un trabajo impecable que le devuelve tranquilidad al barrio”, concluyó Haspert.

Los vecinos satisfechos con la limpieza

Por su parte, el presidente de la Vecinal Centro Oeste, Luis Fabián Arrieta, describió la situación previa al operativo como crítica. “Ayer a la mañana y a la noche, mientras limpieza urbana recorría, el panorama era horrible, feo. Ayer ya no había gente, había tomado posesión del edificio la UESPO”, señaló.

Arrieta agregó que en el segundo piso del inmueble se encontraron elementos de seguridad y objetos personales en gran cantidad. “Había cámara de seguridad, sensores de movimiento, muchísimas carteras y mochilas. Hay colegios cerca, el panorama es bastante decepcionante”, expresó.

El referente vecinal advirtió además sobre la situación del sector. “El Centro Oeste padecía esta inseguridad. Hay más casas abandonadas en ese sector. Hay que trabajar en profundidad con esta gente”, afirmó.