La madrugada del lunes en Neuquén tuvo movimiento policial en distintos sectores de la ciudad. En menos de una hora, dos intervenciones por presuntos robos terminaron con tres personas demoradas y el secuestro de herramientas y objetos que habrían sido sustraídos.

El primer procedimiento se activó a partir de una alerta del Centro de Monitoreo que advirtió movimientos sospechosos en una vivienda de calle Misiones. Según la información oficial, dos hombres habían sido detectados ingresando al inmueble.

Efectivos de la Policía del Neuquén llegaron rápidamente al lugar y realizaron un rastrillaje en el patio trasero. Allí encontraron a los sospechosos escondidos entre la maleza. Tras la voz de alto, ambos fueron reducidos y demorados.

En el operativo intervino luego personal de la Comisaría Segunda, que continuó con las actuaciones. Durante el procedimiento se secuestró una mochila que tenían en su poder. En su interior había una tijera tipo corta candado, herramienta que habría sido utilizada para forzar accesos.

Otro robo en proceso

Minutos después de las 3 de la madrugada, móviles policiales acudieron a un segundo llamado por un presunto robo en una obra en construcción, en la zona de calles Cafayate y José Rosas.

Un vecino alertó que un hombre había ingresado a una propiedad lindante, sustraído elementos y escapado a pie. Con la descripción aportada, los efectivos realizaron un patrullaje por el sector y lograron ubicarlo en la intersección de Sierra Grande y Linares.

Durante el cacheo preventivo, el sospechoso llevaba entre sus prendas una cámara de seguridad que, se presume, había sido robada del inmueble señalado. Por disposición de la autoridad judicial, fue demorado y trasladado también a la Comisaría Segunda.

Tres demorados y elementos secuestrados

Ambos procedimientos quedaron en manos de la fiscalía de turno. Los tres hombres permanecen demorados mientras se avanza en las actuaciones por presunto intento de robo y robo en grado de flagrancia.

La intervención rápida del Centro de Monitoreo y de las patrullas policiales permitió frustrar los hechos y recuperar parte de los elementos sustraídos, en una madrugada que volvió a encender las alarmas por la inseguridad en distintos barrios de la ciudad.