La investigación por un robo en una vivienda del barrio Melipal tuvo un hallazgo inesperado: durante las diligencias, efectivos policiales encontraron una mochila con dos chalecos, una campera y un porta placas con sus respectivas placas balísticas. El descubrimiento se produjo mientras buscaban elementos vinculados con el hecho denunciado.

El procedimiento comenzó el martes por la tarde, cuando personal de la Comisaría 21° acudió a un aviso por un presunto robo. Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en una reja y en una ventana. Un vecino aportó un dato clave para la investigación: aseguró haber visto a un hombre ingresar al inmueble y luego escapar llevando consigo dos bolsos.

Con esa información, los policías desplegaron un patrullaje preventivo en el sector y comenzaron a relevar las cámaras de videovigilancia disponibles en la zona. Las imágenes permitieron avanzar en la identificación del sospechoso.

En el marco de las diligencias realizadas posteriormente, los efectivos encontraron una mochila que contenía los elementos de protección balística. El hallazgo llamó especialmente la atención por tratarse de equipamiento que no guardaba una relación evidente con el presunto robo investigado.

El procedimiento continuó con la colaboración de personal de la Comisaría Tercera, que permitió localizar y aprehender al hombre señalado como presunto autor del hecho.

Durante la madrugada, el sospechoso fue notificado de su detención y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. La investigación continúa bajo la figura de presunto hurto en grado de tentativa, mientras se procura determinar el origen y la eventual vinculación de los elementos balísticos secuestrados con otros hechos.