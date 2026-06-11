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Robo frustrado

Reventó el vidrio de una camioneta para robar en el barrio en Melipal, pero la Policía lo atrapó antes de escapar

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Melipal de Neuquén. La rápida intervención policial permitió detener al ladrón a pocas cuadras del lugar.
 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 14:05
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Un delincuente rompió uno de los vidrios laterales de una Renault Duster estacionada. Imagen de archivo.

Un delincuente fue detenido este jueves por la mañana después de romper el vidrio lateral de una camioneta Renault Duster estacionada en el barrio Melipal, en Neuquén capital, con la intención de robar objetos del interior del vehículo. Gracias a la rápida intervención policial, el robo fue frustrado antes de que se concretara.

El hecho se registró alrededor de las 6:20, cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibió un aviso sobre un posible daño a un auto en la zona oeste de la ciudad. De inmediato, un móvil de la Comisaría 21° se dirigió a la intersección de las calles 28 y 19 para verificar la situación.

Al llegar, los efectivos hablaron con el propietario de la camioneta, quien relató que un hombre había roto el vidrio lateral con la intención de llevarse pertenencias de valor que se encontraban dentro del vehículo. La rápida acción de los policías permitió interceptar al sospechoso, un joven de 23 años, y detenerlo en el acto.

El hombre quedó imputado por tentativa de robo y fue trasladado a la Comisaría 21°, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes con la intervención de la fiscalía de turno.

 

 

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