Un perro de raza pitbull fue rescatado este viernes durante un allanamiento realizado en el barrio Melipal, en el noroeste de la ciudad de Neuquén. El operativo se realizó a partir de una denuncia realizada a través de las app AMVOZ en el marco de una causa judicial que investiga presuntos hechos de crueldad y maltrato animal.

Cómo fue el procedimiento que permitió rescatar a un pitbull desnutrido en el barrio Melipal

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Delitos Ambientales de la Dirección Delitos Neuquén, con intervención de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal y Leyes Especiales. La medida fue autorizada por la Justicia de Garantías tras un pedido de la Fiscalía.

La investigación comenzó a partir de una denuncia ingresada a través de la aplicación AMVOZ, donde se alertaba sobre la situación de un perro que permanecía en condiciones sanitarias deficientes y con evidentes signos de desnutrición.

Así vivía el pitbull que fue rescatado este viernes en el barrio Melipal de Neuquén - Foto: Policía del Neuquén

Según informaron fuentes policiales, personal de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén había concurrido al domicilio en varias oportunidades para verificar la situación, aunque no logró establecer contacto con los responsables de la vivienda.

Durante el allanamiento, realizado al mediodía de este viernes, los efectivos localizaron a un perro macho de aproximadamente tres años que presentaba un importante deterioro físico. Tras ser examinado por un médico veterinario, se constató que el animal tenía un bajo estado corporal y carecía de los cuidados básicos necesarios.

Rumbo a una segunda oportunidad: rescataron a un pitbull desnutrido en el barrio Melipal de Neuquén - Foto: Policía del Neuquén

El animal quedó bajo resguardo y recibe atención veterinaria

Luego del rescate, el pitbull fue trasladado a dependencias de Bienestar Animal, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá atención veterinaria especializada, además de asistencia integral para su recuperación.

Desde la División Delitos Ambientales destacaron que continúan trabajando de manera coordinada con la Justicia y organismos municipales para investigar denuncias vinculadas al maltrato animal y garantizar la protección de los animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La causa judicial continúa en etapa de investigación y busca determinar las responsabilidades de las personas vinculadas al domicilio allanado.