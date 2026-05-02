Atraparon al ladrón que le robó y golpeó a una estudiante en una garita de colectivo de Plottier

Un hombre fue detenido en Neuquén acusado del ataque y robo a una joven en una parada de colectivo ubicada sobre la Ruta 22 en Plottier. El procedimiento lo llevó adelante personal de la Oficina de Investigaciones, que logró identificar al sospechoso tras varios días de tareas de análisis y seguimiento.

El episodio se registró durante la madrugada del 25 de abril, en un sector donde la víctima esperaba el transporte público. El agresor se acercó de forma directa, la golpeó en distintas partes del cuerpo y le quitó sus pertenencias antes de escapar a pie.

La denuncia permitió activar una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. A esto se sumaron datos aportados por la propia mujer, lo que permitió reconstruir el recorrido del atacante y avanzar con su identificación.

La investigación permitió identificar al agresor

Con las imágenes y los testimonios, los efectivos lograron establecer quién sería el autor. Según fuentes vinculadas al caso, se trata de una persona con antecedentes por hechos similares en la ciudad.

La Fiscalía interviniente ordenó su detención y el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se prepara la formulación de cargos.

El ataque expuso problemas en zonas de espera nocturna

El caso volvió a centrar la preocupación por la situación de las paradas de colectivo en horarios nocturnos en Plottier. La víctima había quedado sola tras salir de cursar y esperó durante varios minutos sin resguardo.

En ese contexto, el agresor aprovechó la falta de circulación peatonal para concretar el ataque. Durante el episodio, la mujer pidió ayuda, pero no recibió asistencia inmediata pese al paso de vehículos por la zona.