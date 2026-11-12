La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión contra Lucas Alejandro Llopiz, un exintegrante de la Gendarmería Nacional que fue encontrado culpable de colaborar con una organización dedicada al tráfico de marihuana. Según la investigación, el efectivo alertaba a los narcotraficantes sobre controles y movimientos vinculados con las tareas de seguridad.

El condenado prestaba funciones en la Sección Antidrogas Ituzaingó y mantenía contactos con José Alberto Laurencio, señalado como uno de los principales responsables de la organización. Entre sus colaboraciones, proporcionaba información sobre los vehículos utilizados para realizar investigaciones.

La decisión del máximo tribunal se conoció luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaran la queja presentada por la defensa por incumplimientos formales. De esta manera, quedó firme la pena que había sido impuesta en agosto de 2023 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Qué información filtraba el gendarme a la organización narco

De acuerdo con el expediente judicial, Llopiz aprovechaba su función dentro de Gendarmería para brindar información que podía facilitar las maniobras de narcotráfico.

La investigación determinó que mantenía tratativas con José Alberto Laurencio y que entre los datos suministrados figuraban referencias sobre los vehículos utilizados durante las tareas de investigación.

Esa información permitía a la organización contar con datos sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad y las posibles intervenciones en las rutas.

La condena fue por el delito de confabulación en calidad de autor.

El operativo que permitió descubrir casi cuatro toneladas de marihuana

La investigación comenzó en marzo de 2017, a partir de información aportada por una persona de identidad reservada sobre un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en Corrientes.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 57 Santo Tomé, en el control fijo Paraje Cuay Grande, ubicado sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en la ciudad de Santo Tomé.

Durante la inspección, los efectivos interceptaron un camión Scania con semirremolque AST PRA. En su interior encontraron 4.631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3.985,355 kilos.

El hallazgo, equivalente a casi cuatro toneladas de estupefacientes, constituyó uno de los antecedentes centrales de la investigación sobre el funcionamiento de la organización.

Cómo funcionaba la ruta de la marihuana desde Paraguay

Según la reconstrucción incorporada a la causa, la droga ingresaba a la Argentina desde Paraguay a través de sectores ribereños del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, en Misiones.

Desde allí, los cargamentos eran trasladados hacia depósitos ubicados en Posadas. Posteriormente, el estupefaciente se distribuía en distintos vehículos para continuar su recorrido por rutas nacionales.

Entre los destinos identificados durante la investigación figuraban Roldán, en Santa Fe; Gualeguaychú, en Entre Ríos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La organización utilizaba diferentes recursos para disimular los traslados. Entre ellos había vehículos que funcionaban como punteros, móviles sanitarios y cargamentos de mercadería legal que servían para ocultar la droga.

Este esquema permitía combinar distintos medios de transporte y mecanismos de cobertura para intentar evitar los controles de las fuerzas de seguridad.

Los antecedentes judiciales y la condena definitiva

El recorrido judicial del caso tuvo varias instancias:

Marzo de 2017: comenzó la investigación a partir de información sobre un procedimiento de Gendarmería en Santo Tomé.

Agosto de 2023: el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Lucas Alejandro Llopiz a seis años de prisión.

Mayo de 2024: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso de casación presentado por la defensa.

Noviembre de 2026: la Corte Suprema rechazó la queja de la defensa por incumplimientos formales y dejó firme la condena.

La resolución del máximo tribunal cerró la instancia de impugnación que había llegado hasta la Corte Suprema.

Un antecedente sobre la colaboración de integrantes de fuerzas de seguridad con el narcotráfico

El caso expone una dimensión particular de las investigaciones por narcotráfico: la posible participación de integrantes de las propias fuerzas encargadas de combatirlo.

La colaboración atribuida a Llopiz no consistía en transportar directamente los estupefacientes, sino en aportar información que podía facilitar los movimientos de una organización criminal.

En ese sentido, el expediente permite observar cómo el acceso a información operativa y a datos sobre investigaciones puede convertirse en un recurso para las redes de tráfico de drogas.

La causa también presenta puntos de contacto con otras investigaciones sobre filtraciones dentro de organismos de seguridad, aunque cada expediente tiene sus propias circunstancias y calificaciones legales.