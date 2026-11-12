Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, se fugó el martes 10 de noviembre de 2026 del departamento donde cumplía arresto domiciliario en la calle Defensa al 649, en el barrio porteño de San Telmo. El hombre, de 74 años, utilizó un arnés y sogas para descender desde un quinto piso y escapar hacia un terreno lindero.

La fuga quedó registrada por una cámara de seguridad. Mientras la Policía Federal Argentina (PFA) realiza operativos para encontrarlo, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita localizarlo y detenerlo.

Bertulazzi estaba bajo monitoreo electrónico y esperaba ser extraditado a Italia, donde debe cumplir una condena de 27 años de prisión. La investigación busca determinar cómo logró engañar al sistema de control y abandonar el inmueble sin que se activaran las alertas correspondientes.

Cómo fue la fuga de Leonardo Bertulazzi

La reconstrucción del escape indica que Bertulazzi preparó un mecanismo para abandonar el departamento sin utilizar las salidas habituales del edificio.

Primero se descolgó desde el quinto piso mediante un arnés especial y sogas de alpinismo. De esa manera llegó hasta una terraza y un predio lindero al inmueble de Defensa al 649.

Una cámara de seguridad registró parte de la maniobra. En las imágenes se observa cómo el hombre cae al suelo después de superar un portón, permanece unos instantes allí, se acomoda la ropa y se toca una muñeca que habría resultado dolorida por el impacto. Luego consigue levantarse y se aleja del lugar.

La filmación se convirtió en uno de los elementos centrales para reconstruir sus movimientos posteriores y establecer qué recorrido realizó después de abandonar el edificio.

El dispositivo con carne de cerdo que habría engañado a la tobillera

Uno de los aspectos que más llama la atención de la investigación es el método que habría utilizado Bertulazzi para evitar que el centro de monitoreo detectara su ausencia.

Cuando los efectivos ingresaron al departamento encontraron la tobillera electrónica dentro de una caja metálica. El dispositivo estaba conectado a un mecanismo que contenía un tubo de plástico, una almohadilla térmica y carne de cerdo.

Según la reconstrucción difundida por fuentes vinculadas con el caso, el objetivo habría sido mantener condiciones de temperatura y humedad similares a las que registraba el dispositivo cuando estaba colocado en el cuerpo del detenido.

De acuerdo con los primeros reportes, los parámetros no presentaron variaciones suficientes para activar las alertas del sistema. Por eso, el centro de monitoreo penitenciario informó inicialmente que la tobillera permanecía dentro del domicilio.

La hipótesis sobre el funcionamiento del mecanismo deberá ser contrastada mediante los peritajes técnicos. La investigación también deberá establecer si existieron fallas en los protocolos de supervisión y en la respuesta ante la desaparición.

Cómo descubrieron que Bertulazzi se había fugado

La ausencia del italiano fue advertida durante uno de los relevos de la custodia policial. Como parte del procedimiento habitual, los efectivos tocaron el timbre del departamento para comprobar que Bertulazzi permaneciera en el domicilio. Sin embargo, ni él ni su esposa respondieron.

Los policías subieron hasta la vivienda y tampoco obtuvieron respuesta. Minutos después, la mujer atendió llorando y comunicó que el hombre se había fugado.

Ante esa situación, los efectivos se comunicaron con el centro de monitoreo de la tobillera electrónica. La primera información recibida indicaba que el dispositivo continuaba dentro de la propiedad.

La revisión del inmueble permitió encontrar la caja metálica con el mecanismo que contenía el dispositivo. Por sus características, inicialmente se convocó al escuadrón de explosivos, que descartó que se tratara de un artefacto explosivo.

A partir de ese hallazgo se confirmó que Bertulazzi había conseguido desprenderse de la tobillera y abandonar el departamento.

La Justicia había rechazado reforzar las medidas de seguridad

La fuga también puso bajo análisis las decisiones judiciales que determinaron las condiciones en las que Bertulazzi cumplía su detención.

Según la información difundida por fuentes del caso, la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal había solicitado al juzgado interviniente medidas de seguridad adicionales ante el riesgo de fuga.

Entre los planteos figuraba el refuerzo de la custodia. Sin embargo, las autoridades judiciales mantuvieron un esquema que contemplaba una consigna policial ubicada frente al edificio.

Durante aproximadamente dos años, dos efectivos realizaban relevos de 24 horas por turno. En cada cambio, el personal debía comprobar que el detenido permaneciera en el departamento.

La situación adquirió mayor relevancia cuando avanzó el procedimiento de extradición a Italia. La Policía Federal había solicitado que Bertulazzi fuera trasladado a una dependencia penitenciaria para reforzar su custodia, pero el planteo no prosperó.

La Justicia dispuso que continuara bajo las condiciones de arresto domiciliario que ya tenía establecidas.

Por qué Leonardo Bertulazzi debía ser extraditado a Italia

Bertulazzi es un ciudadano italiano de 74 años que integró las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

La Justicia italiana lo reclama para ejecutar una condena unificada de 27 años de prisión, vinculada con delitos cometidos durante su participación en la organización.

Su situación judicial en Argentina cambió en agosto de 2024, cuando se revocó el estatus de refugiado que tenía reconocido y se dispuso su detención.

Por su edad y los problemas de salud alegados durante el proceso, recibió el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La extradición buscaba concretar su traslado a Italia para que cumpliera allí la pena impuesta por los tribunales de ese país.

Qué fueron las Brigadas Rojas italianas

Las Brigadas Rojas —Brigate Rosse, en italiano— fueron una organización armada que surgió en Italia a comienzos de la década de 1970. Su actividad estuvo marcada por atentados, secuestros y asesinatos contra dirigentes políticos, empresarios, funcionarios y representantes de las instituciones del Estado.

El grupo tuvo uno de sus episodios más conocidos en 1978, cuando secuestró al dirigente democristiano Aldo Moro, quien había sido primer ministro de Italia. Después de 55 días de cautiverio, Moro fue asesinado y su cuerpo apareció en un automóvil en Roma.

El caso provocó una profunda conmoción política e institucional y se convirtió en uno de los acontecimientos más representativos de los llamados años de plomo italianos, un período caracterizado por la violencia política y el terrorismo.

La trayectoria de Bertulazzi está vinculada con ese contexto histórico y con las investigaciones judiciales que Italia mantuvo abiertas contra integrantes de la organización.

Cómo aportar información para encontrar a Bertulazzi

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de $20 millones para las personas que aporten datos útiles que permitan encontrar y detener a Leonardo Bertulazzi.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. La normativa contempla la preservación de la identidad de quienes aporten datos.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal y con participación de las fuerzas de seguridad.

La búsqueda continúa y hay interrogantes sobre los controles

Leonardo Bertulazzi permanece prófugo y tiene una orden de captura vigente desde el 10 de noviembre. La Policía Federal trabaja sobre registros de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir sus movimientos después de la fuga.

Entre los principales interrogantes están el tiempo que demandó preparar el escape, la eventual participación de otras personas y las razones por las que el mecanismo utilizado con la tobillera no generó una alerta.

La causa también deberá determinar si las medidas de custodia eran suficientes frente al riesgo de fuga que habían planteado los investigadores.

Mientras tanto, la recompensa de $20 millones continúa vigente y las autoridades buscan obtener información que permita localizar al exintegrante de las Brigadas Rojas y concretar su extradición a Italia.