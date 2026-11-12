Tres caballos en condiciones alarmantes, con el cuerpo consumido por la falta de alimento, lesiones y un deterioro físico que comprometía sus vidas, quedaron en el centro de una investigación por maltrato animal en San Carlos de Bariloche. El hallazgo ocurrió el 23 de septiembre, cerca de las 19.40, en el barrio Pilar I. Por el caso, la Fiscalía formuló cargos contra el hombre que tenía a los animales bajo su cuidado y lo responsabilizó por haberlos dejado sin alimentación suficiente durante varios meses.

Los informes veterinarios describieron un panorama preocupante. Una yegua mora, de aproximadamente dos años, presentaba lesiones anteriores y escasas reservas corporales, una combinación que comprometía seriamente su estado general. Otro de los ejemplares, un caballo tobiano lobuno de unos diez años, arrastraba un déficit nutricional prolongado y tenía pronóstico reservado. El tercero, un tobiano gateado también de alrededor de dos años, estaba en una situación todavía más grave: había perdido una cantidad extrema de peso, tenía lesiones traumáticas y alteraciones en la piel.

Detrás de esas condiciones había una investigación que comenzó a partir de una denuncia del director de Sanidad Animal de la Municipalidad de Bariloche. La Fiscalía sostuvo que el hombre omitió proporcionarles alimento en cantidad y calidad adecuadas desde febrero hasta el día en que fueron encontrados. Para respaldar la acusación, el fiscal Gerardo Miranda presentó fotografías, actas de inspección y captura, informes veterinarios sobre la evolución de los animales y una evaluación profesional que permitió estimar cuánto tiempo llevaban en ese estado.

Además, la investigación incorporó un informe del Cuerpo de Investigación Judicial y elementos secuestrados durante un allanamiento en la vivienda del imputado. Entre ellos había patentes que fueron utilizadas para verificar la titularidad de los tres caballos. Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal encuadró el hecho como maltrato animal, bajo los artículos 1 y 2, inciso 1, de la Ley Nacional 14.346, y le atribuyó al hombre la autoría del delito.

Sin embargo, el acusado presentó otra versión. Durante su declaración aseguró que los caballos se habían extraviado en julio y que continuaban perdidos cuando fueron encontrados dos meses después. Su defensor público penal, Nelson Vigueras, cuestionó la precisión de la conducta atribuida por la Fiscalía y pidió cuatro meses para reunir testimonios que permitan reconstruir qué ocurrió con los animales y determinar si efectivamente estaban bajo la responsabilidad de su asistido durante el período investigado. También manifestó su conformidad con que el caso llegue a un juicio oral y público.

La Fiscalía, por su parte, solicitó dos meses para completar la investigación y adelantó que la única alternativa de acuerdo que evaluaría sería un juicio abreviado, de acuerdo con la política criminal del Ministerio Público. Finalmente, el juez de Garantías Ricardo Calcagno tuvo por formulados los cargos y estableció el 11 de marzo de 2027 como fecha límite para concluir la investigación penal preparatoria.