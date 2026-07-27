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La prueba que permaneció guardada

El error que delató a un asesino más de dos décadas después del crimen

La investigación se reactivó años después con nuevas herramientas de análisis de ADN. El sospechoso detenido había tenido vínculos con la familia de la víctima y nunca había sido identificado durante la pesquisa original.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 27 de julio de 2026 a las 14:34
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Un ADN resolvió un crimen 23 años después y reveló una historia escalofriante.

Durante más de dos décadas, el asesinato de Leslie Preer permaneció envuelto en el misterio. La mujer fue hallada muerta en su vivienda y, pese a una extensa investigación policial, el caso quedó sin resolver. Sin embargo, un pequeño detalle conservado entre las pruebas terminó siendo clave para identificar al presunto responsable 23 años después.

La evidencia decisiva estaba bajo las uñas de la víctima. Allí los investigadores habían encontrado células que, en el momento del crimen, no pudieron asociarse con ninguna persona en particular. Con el paso de los años y el avance de la genética forense, ese material biológico volvió a ser analizado con tecnologías mucho más precisas.

El resultado permitió obtener un perfil genético que finalmente condujo a un sospechoso. Según reveló la investigación, el hombre detenido había mantenido una relación con una integrante de la familia de la víctima y nunca había sido señalado durante la pesquisa inicial.

Los avances en las bases de datos genéticas y en los métodos de comparación de ADN fueron determinantes para reconstruir el caso. Lo que durante años fue una muestra biológica sin utilidad práctica se convirtió en la pieza central para identificar al presunto autor del homicidio.

La resolución del caso volvió a poner en evidencia el impacto de la ciencia forense moderna en investigaciones de larga data. En distintos países, los análisis genéticos permitieron reabrir expedientes archivados y esclarecer crímenes que parecían destinados a permanecer impunes para siempre.

Más de veinte años después del asesinato, la familia de Leslie Preer obtuvo una respuesta que parecía imposible. El caso demuestra cómo una mínima evidencia conservada correctamente puede convertirse, con el paso del tiempo, en la llave para alcanzar justicia.

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