Cómo funcionará el nuevo banco de ADN para identificar delincuentes

La Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento el Registro de Perfiles Genéticos, una nueva herramienta que permitirá cruzar el ADN recolectado en las escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas y condenadas, con el objetivo de fortalecer las investigaciones penales e identificar a los responsables de distintos delitos.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien calificó la medida como "un paso inédito" dentro de la política de seguridad de la Ciudad.

"Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones. Se terminó el vale todo. Ley y orden", afirmó el mandatario.

Hasta ahora, la Ciudad contaba con la capacidad de extraer muestras biológicas en los lugares donde se cometían delitos, pero esa información permanecía aislada y no podía utilizarse para relacionar diferentes causas de manera sistemática. Con el nuevo registro, los perfiles genéticos podrán compararse automáticamente para detectar coincidencias y aportar evidencia en distintas investigaciones.

Entre las principales novedades del sistema se encuentra la ampliación de su alcance. Ya no se limitará únicamente a determinados delitos graves, sino que podrá utilizarse en todo tipo de investigaciones penales. Además, permitirá incorporar perfiles genéticos de personas imputadas, siempre que exista una orden judicial, sin necesidad de esperar una condena firme.

Otra de las características del registro es que policías, peritos y funcionarios judiciales también podrán registrar sus perfiles genéticos. El objetivo es identificar rápidamente muestras de descarte o eventuales contaminaciones que puedan producirse durante el trabajo en una escena del crimen.

La implementación del banco de ADN forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración porteña, que incluye otras medidas como el Anillo Digital, los operativos contra manteros y trapitos, la recuperación de inmuebles usurpados y los procedimientos de saturación en distintos barrios de la Ciudad.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la nueva herramienta permitirá acelerar el esclarecimiento de delitos, detectar reincidencias y conectar investigaciones que hasta ahora permanecían desvinculadas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.