Mientras avanza el proceso que llevará a juicio a los imputados por la desaparición de Sergio Ávalos, la Justicia Federal puso en marcha un nuevo legajo destinado a investigar la actuación de funcionarios que participaron en las primeras etapas de la causa.

El juez federal Gustavo Villanueva dialogó con Radio Universidad CALF y adelantó que se conformará un expediente independiente para no demorar el inicio del juicio oral por la desaparición del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue.

La nueva investigación busca determinar posibles responsabilidades del personal policial que intervino en la investigación y de la entonces fiscal Sandra González Taboada.

Según indicó el magistrado, durante la instrucción surgieron elementos que hacen necesario profundizar el análisis.

Habrá dos causas simultáneas

Mientras la causa principal avanza hacia el debate oral, la Justicia continuará investigando el desempeño de quienes tuvieron a su cargo la pesquisa en los primeros años tras la desaparición de Ávalos.

El juez federal también reconoció que siente un compromiso con Asunción Ávalos, padre de Sergio. “Siento el compromiso de poder darle una respuesta a su padre”, expresó.

La última novedad en la causa principal

La decisión de Casación revirtió una resolución anterior de la Cámara Federal de General Roca y volvió a dejar a 19 imputados en la causa: once acusados como presuntos coautores y ocho como partícipes necesarios. El máximo tribunal penal consideró que las responsabilidades de cada uno deberán ser discutidas y probadas durante el debate oral.

Sergio Ávalos desapareció el 14 de junio de 2003, después de ingresar al boliche Las Palmas de Neuquén junto a un grupo de amigos.