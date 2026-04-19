La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi y el coordinador del Ministerio, Gonzalo Peralta, recorrieron la obra de duplicación de calzada de la Ruta 67, una intervención priorizada por el Gobierno provincial para acompañar la creciente demanda de circulación en la región y mejorar la seguridad vial en un corredor clave.

La intervención contempla 19 kilómetros de nueva calzada, desde la Autovía Norte -rotonda de Pluspetrol- hasta la intersección con la Ruta 51, en paralelo a la traza existente, con una inversión de $24.770 millones financiada con fondos provinciales.

Desde la dirección provincial de Vialidad informaron que se están ejecutando trabajos de movimiento de suelo y conformación de terraplenes, una etapa clave para el desarrollo de la obra que permitirá avanzar en la consolidación de la nueva calzada.

Durante la recorrida, destacaron la importancia estratégica de esta intervención, que permitirá optimizar la conectividad entre zonas productivas, logísticas y urbanas, consolidando un esquema de desarrollo más equilibrado y eficiente.

En este sentido, remarcaron que la duplicación de calzada se suma a la pavimentación ya finalizada sobre el mismo tramo de la Ruta 67, que demandó una inversión de $5.295 millones (valores a mayo de 2025) y que significó un paso fundamental para mejorar la integración territorial.

Desde el Ejecutivo señalaron que este tipo de obras reflejan una decisión de fortalecer la infraestructura como base del desarrollo, generando mejores condiciones para la producción, el empleo y la calidad de vida de los neuquinos.



