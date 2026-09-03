Una celebración por el Día del Niño terminó convertida en una investigación judicial en una escuela primaria de 25 de Mayo, en La Pampa. El caso se conoció luego de que una alumna encontrara un blíster con pastillas de medicación de receta archivada dentro de una de las bolsitas de "sorpresitas" entregadas durante el festejo; su madre realizó la denuncia y, a partir de las averiguaciones, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de un docente de la institución.

El episodio generó preocupación entre las familias y puso bajo la lupa una situación que, al menos por ahora, tiene varios interrogantes abiertos. Todo comenzó durante el festejo destinado a los alumnos, cuando las niñas y los niños recibieron las tradicionales bolsitas con golosinas y otros elementos. Sin embargo, una de esas "sorpresitas" tenía algo que nadie esperaba encontrar. En su interior apareció un blíster con comprimidos correspondientes a medicación de receta archivada, un dato que encendió inmediatamente las alarmas por tratarse de una alumna de una escuela primaria.

Frente a semejante hallazgo, la madre de la menor decidió acudir a la Justicia y realizó la denuncia ante la Unidad de Género. A partir de ese momento, el blíster y las pastillas quedaron en poder de la Policía como parte de las evidencias que deberán ser analizadas durante la investigación. Pero el caso no terminó con el secuestro de la medicación. Las averiguaciones realizadas posteriormente llevaron a la Justicia hasta el domicilio de un maestro de la institución.

Así, este martes se concretó un allanamiento en la vivienda del docente, donde los investigadores secuestraron además distintos elementos que serían considerados de interés para intentar determinar qué ocurrió y, fundamentalmente, cómo pudo llegar la medicación hasta una de las bolsitas entregadas durante el festejo. El procedimiento, de todos modos, no derivó en una detención. La docente fue notificada de la investigación y quedó en libertad, a disposición de la Fiscalía local.

Ahora, el gran interrogante que deberán responder los investigadores es cómo llegó ese blíster con pastillas al interior de una "sorpresita" destinada a una alumna. También resta determinar quién preparó las bolsitas, en qué momento fueron armadas y quiénes tuvieron acceso a ellas antes de que fueran entregadas a los chicos.