Un hombre murió durante las primeras horas de este miércoles luego de sufrir una descompensación mientras conducía una Iveco Daily por la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Choele Choel con Río Colorado. El vehículo terminó despistando a la altura del kilómetro 953 y quedó contra un cerco, donde la Policía encontró al conductor sin signos vitales. La víctima era la única persona que viajaba en la camioneta.

Cómo fue el despiste fatal entre Choele Choel y Río Colorado

El hecho ocurrió durante la madrugada y generó la intervención de la Policía de Río Negro, personal de Salud, Criminalística y la Fiscalía de turno. En un primer momento, todo apuntaba a un posible accidente de tránsito fatal, ya que la Iveco había salido de la ruta y terminado a la vera de la calzada.

Sin embargo, con el avance de las primeras averiguaciones apareció el dato que cambió la reconstrucción del episodio. Según fuentes fiscales, el conductor, que cumplía tareas de comisionista entre el Valle Medio y Bahía Blanca, habría sufrido una descompensación mientras se encontraba al volante, situación que le habría hecho perder el control del vehículo.

A partir de allí se produjo el despiste. La Iveco Daily salió de la calzada y terminó contra un cerco ubicado en la zona, aunque la maniobra no derivó en un choque con otros vehículos. Un detalle que pudo haber evitado una tragedia todavía mayor fue que, a esa hora, el tránsito sobre ese sector de la Ruta 22 era escaso.

El conductor, sin signos vitales

Cuando los efectivos llegaron al kilómetro 953, encontraron al hombre en el interior del vehículo. No presentaba signos vitales y, posteriormente, personal de Salud confirmó su fallecimiento.

Mientras tanto, la zona quedó bajo intervención de los investigadores. Criminalística realizó las pericias correspondientes sobre el vehículo y el lugar del despiste, mientras que la Fiscalía tomó las actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrió la secuencia.