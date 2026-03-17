Un hombre fue imputado tras protagonizar un violento episodio en el hospital Área Programa de Cinco Saltos, donde irrumpió para exigir un análisis sin orden médica, insultó a trabajadoras del laboratorio y terminó amenazándolas. La Justicia ya avanzó con la formulación de cargos y abrió una causa penal en su contra.

El hecho ocurrió el 13 de febrero, cerca de las 13:40, en plena actividad del sector de laboratorio. Según se reconstruyó en audiencia, el sujeto llegó decidido a que le hicieran un análisis de orina y, además, pretendía que le firmaran un certificado para presentar en su trabajo. El problema era claro: no tenía el pedido médico, un requisito básico que no admite atajos.

Sin embargo, las profesionales que lo atendieron no solo le explicaron la situación, sino que intentaron encauzar el reclamo. Le indicaron que, por el horario, no podían realizar el estudio en ese momento ni emitir ningún certificado, aunque le ofrecieron una alternativa: acudir a la guardia si se trataba de una urgencia.

Pero lejos de calmarse, el hombre cruzó hacia ese sector y, a los pocos minutos, regresó completamente alterado. Fue ahí cuando la situación se desbordó. Empezó con insultos, subió el tono y terminó lanzando amenazas que encendieron todas las alarmas dentro del hospital.

Ante ese escenario, las trabajadoras optaron por resguardarse dentro de la oficina. Desde allí, mientras el sujeto pateaba la puerta y continuaba con los gritos, lograron pedir ayuda. La tensión creció durante varios minutos que se hicieron eternos. Finalmente, la intervención de un efectivo policial que se encontraba cumpliendo tareas de prevención dentro del establecimiento fue clave. El hombre fue escoltado hacia el exterior, poniendo fin a una escena que dejó a todos en alerta.

En paralelo, la causa avanzó rápidamente en la Justicia. Durante la audiencia, el defensor oficial no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal propuesta por la fiscalía. Así, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.