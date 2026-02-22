En la noche del sábado se registró un violento hecho ocurrido en una vivienda de Avenida Argentina al 800 en Cinco Saltos, donde cuatro individuos golpearon violentamente a un hombre de unos 50 años de edad y le prendieron fuego su vivienda.

Según la policía, cerca de las 22:35 recibieron un llamado por parte de una vecina quien solicitaba presencia policial porque estarían agrediendo a su vecino.

Inmediatamente personal de la Comisaría 43 y de la 7ma se hicieron presentes en el lugar donde confirmaron los hechos. Alli encontraron al hombre, que estaba a unos metros de su casa con múltiples lesiones en el rostro, manifestando que le querían robar y prender fuego la vivienda.

En ese momento notaron el fuego en el domicilio y desde adentro vieron salir corriendo a cuatro hombres del interior. Rápidamente personal policial logró detener a dos de ellos en el patio trasero mientras que los otros dos escaparon del lugar.

Los detenidos, uno residente en San Patricio del Chañar y otro en Cipolletti quedaron a disposicion de la Justicia.

En cuestion de minutos la casa se consumió en llamas debido al material. Se hizo presente la ambulancia, trasladando al hombre al Hospital con multiples fracturas en su rostro y donde le realizaron varios estudios, por el momento serían lesiones leves y está fuera de peligro.

Según la denuncia realizada por el propietario de la vivienda, le rompieron la pared lateral derecha por donde ingresaron los cuatro, quienes lo agredieron para robarle.

Se investiga si se habían juntado previamente en el domicilio o si habían estado juntos. El hombre no tenía luz, gas y dentro de la casa lo único que encontraron fueron latas de cervezas, que se venían acumulando hace tiempo.