La Justicia de Río Negro decidió que los dos hombres imputados por el brutal ataque y posterior incendio de una vivienda en Cinco Saltos permanezcan detenidos bajo prisión preventiva por dos meses mientras avanza la investigación. La medida se tomó tras una audiencia en la que se confirmaron los cargos por robo agravado e incendio, dejando en claro la gravedad de los hechos y la peligrosidad de los acusados.

El caso estremeció a la comunidad: todo comenzó el sábado por la noche, cuando los imputados ingresaron por la fuerza a una casa ubicada sobre Avenida Argentina al 700. Allí redujeron al propietario, lo golpearon violentamente y le exigieron dinero. La víctima sufrió lesiones graves y quedó en estado de shock tras el feroz ataque.

Minutos después, cuando parecía que la pesadilla había terminado, los agresores regresaron. Con la misma violencia, iniciaron un incendio que consumió por completo la vivienda. El fuego arrasó con la estructura y dejó al dueño sin nada, en una escena que los vecinos describieron como "dantesca".

La fiscalía no dudó en calificar los hechos como robo doblemente agravado y concurso real con incendio, señalando que los acusados actuaron en banda y con una planificación previa. La defensa oficial, lejos de cuestionar la acusación, aceptó la imputación, lo que reforzó la contundencia de la investigación.

La jueza de Garantías, al evaluar la situación, resolvió que los dos hombres deben permanecer tras las rejas. La decisión de dictar prisión preventiva por dos meses busca garantizar que no entorpezcan la investigación y que la comunidad tenga un respiro frente a semejante violencia.

Mientras tanto, la tensión sigue creciendo: otros dos sospechosos aún permanecen prófugos y son intensamente buscados por las autoridades.