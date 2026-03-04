Una mujer denunció que su ex pareja la violó, la golpeó y la mantuvo encerrada contra su voluntad en una vivienda de Cinco Saltos. Tras la presentación de la víctim, por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad, la Justicia ordenó un allanamiento y el hombre fue detenido. En el procedimiento también secuestraron su teléfono celular, que será peritado.

.La denuncia fue radicada ante la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, que activó de inmediato el protocolo para este tipo de delitos graves. Según el relato de la víctima, el ataque ocurrió en el domicilio del acusado, su ex pareja. Allí, el hombre la atacó físicamente y luego abusado sexualmente de ella.

Pero eso no fue todo. La mujer también aseguró que él le impidió abandonar la vivienda, reteniéndola contra su voluntad. Ese detalle, que agrava aún más la situación judicial del sospechoso, encuadra en el delito de privación ilegítima de la libertad. Es decir, no solo existió violencia física y sexual, sino también un encierro forzado.

Frente a estos elementos preliminares, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para allanar la vivienda del acusado. El operativo terminó con la detención del agresor, quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, además, los investigadores secuestraron un teléfono celular que ahora será sometido a pericias. Los peritos buscarán mensajes, registros de llamadas y cualquier otro dato que pueda aportar evidencia clave para sostener la acusación.

.El hombre permanece detenido y en las próximas horas podría enfrentar la formulación de cargos, en una investigación que recién comienza pero que ya expone un escenario estremecedor: una denuncia por violación en el marco de una relación previa, con violencia y encierro incluidos.