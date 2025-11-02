Siete allanamientos, cocaína y autos de lujo: cayó una banda narco en Villa Regina

Villa Regina amaneció inundada de policías. Siete allanamientos simultáneos, decenas de policías, perros entrenados y autos de lujo secuestrados fueron parte del capítulo final de una investigación que terminó destapando una red de narcomenudeo que tenía repartida la ciudad por barrios.

La movida fue digna de película. Mientras la mayoría dormía, los grupos especiales irrumpieron el sábado en casas de Padre Gardín, Bancario, Progreso, Don Bosco, Doña María e Islas Malvinas. En cuestión de minutos, la ciudad se llenó de sirenas, patrulleros y chalecos antibalas. Nadie entendía nada, pero la Policía de Río Negro sabía exactamente dónde golpear.

Dentro de las viviendas, el panorama lo decía todo: bagullos con cocaína lista para vender, marihuana fraccionada, plantas de cannabis, balanzas digitales, celulares y más de un millón de pesos en efectivo. También encontraron dólares, productos químicos para estirar la droga y hasta dos vehículos de alta gama que la banda usaba para moverse sin levantar sospechas.

Según fuentes policiales, los narcos tenían una organización aceitada. Controlaban varios puntos de venta en los barrios y, además, ofrecían el servicio de “delivery” de cocaína. Todo bajo un esquema que parecía menor, pero que movía plata en serio. Había roles definidos: los que compraban, los que fraccionaban, los que vendían y los que entregaban.

El operativo terminó con ocho personas vinculadas a la causa y un joven de 22 años detenido. Fue el único que no alcanzó a escapar ni esconderse cuando los agentes derribaron la puerta. En cuestión de segundos, su pequeño imperio se vino abajo.

El trabajo fue coordinado por las distintas divisiones de Toxicomanía de Río Negro, con apoyo del COER y de la Sección Canes de Allen.