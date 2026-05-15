El exfutbolista Néstor Ortigoza, que también fue dirigente de San Lorenzo durante la presidencia de Marcelo Moretti, tuvo que ser retirado de un establecimiento bailable tras una pelea multitudinaria.

El mediocampista fue parte de una discusión en la que habría intentado defender a su pareja, Rocío Oliva, y tuvo que ser retirado del local por cinco efectivos de seguridad.

El acontecimiento ocurrió el pasado fin de semana en el boliche Tropitango Bailable, ubicado en El Talar, localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y tiene distintas versiones.

El momento de la pelea en el local bailable

Néstor Ortigoza, quien fue un recordado mediocampista de San Lorenzo y Argentinos Juniors, clubes en los que tuvo mayor éxito durante su etapa como futbolista, tuvo que ser retirado entre cinco miembros del personal de seguridad de una discoteca tras verse involucrado en una pelea.

La noticia había surgido algunos días atrás, al declarar ante los medios Rocío Oliva y afirmar que había sido maltratada en un boliche, asegurando haber sido tomada del cuello por un patovica, aunque en las últimas horas se publicó un video de casi tres minutos que grafica la totalidad del conflicto y en el que se ve involucrado a “Orti”.

El material muestra una discusión en un nutrido grupo de gente, en el que se ve al exjugador de 41 años, pero la misma va subiendo de tono hasta que empiezan los agarrones y zamarreos.

Ante esta situación, los efectivos de seguridad se mostraron alertas de la situación y empezaron a alumbrarlos con láseres de color verde, intentando abrirse paso entre la multitud para llegar al lugar del conflicto.

Al llegar poco después de los primeros golpes de puño, los patovicas intentaron contener al exfutbolista que, en palabras de Oliva, “se había vuelto loco” con la intención de defenderla.

La propia corpulencia del argentino nacionalizado paraguayo generó que, luego de que un patovica le haga una llave al cuello para disminuirlo, el mismo deba ser retirado por cinco personas de seguridad mientras lentamente perdía la vertical.

Tanto Ortigoza como Oliva coinciden en que la reacción de quien fue dirigente de San Lorenzo se dio en un intento de defender a la expareja de Diego Armando Maradona, que habría sido tomada por el cuello, mientras que el volante comentó que los efectivos de seguridad también habían molestado a una de sus amigas.

Además, tanto el boliche como la pareja de exfutbolistas analizan iniciar acciones legales contra la parte contraria.

Ortigoza cuenta con una causa abierta por violencia de género al haber sido denunciado por su exesposa, Lucía Cassiau. El demandante en primera instancia había sido él, por violencia contra sus hijos y posesión de armas, aunque la causa dio un vuelco cuando Cassiau publicó dos videos en sus redes sociales en los que Ortigoza la agredía verbalmente y golpeaba.