La Municipalidad de Choele Choel pondrá a la venta 56 terrenos municipales mediante dos subastas públicas que se realizarán los viernes 6 y 13 de noviembre. Los lotes están distribuidos en distintos barrios de la ciudad y podrán adquirirse con una seña del 10% y financiación en tres cuotas fijas. Las jornadas se desarrollarán desde las 10 en el Cine Sportsman Club, ubicado en avenida San Martín y Gobernador Tello.

Los terrenos pertenecen al patrimonio municipal y su comercialización está contemplada en las Ordenanzas N.º 40, 41 y 42/2025 y N.º 48/2026. En cuanto a las condiciones de compra, quienes resulten adjudicatarios deberán entregar el 10% del valor total del lote en el mismo momento de la subasta. El 90% restante podrá cancelarse en un solo pago el lunes siguiente o mediante tres cuotas fijas, mensuales y consecutivas.

En caso de elegir la financiación, la primera cuota deberá abonarse el lunes posterior a la subasta, mientras que las dos restantes tendrán vencimiento entre los días 1 y 10 de los meses siguientes. Los pagos podrán realizarse mediante cheque certificado, transferencia o depósito bancario. Sin embargo, el precio ofertado no será el único desembolso: los compradores también deberán pagar una comisión del martillero equivalente al 3% del valor total del terreno, en el mismo acto de la operación.

Otro aspecto que deberán considerar los interesados es la escrituración. Desde el Municipio informaron que el trámite para transferir el dominio comenzará dentro de los 60 días posteriores a la cancelación total del lote, ante el escribano que designe la administración municipal. Todos los gastos correspondientes a ese procedimiento estarán a cargo del comprador.

Además, existe una advertencia para quienes participen: el incumplimiento de los plazos de pago puede derivar en sanciones para el postor remiso. Entre las consecuencias previstas figuran la pérdida de la seña, de las cuotas abonadas y de los derechos sobre el inmueble, además de eventuales responsabilidades por daños y perjuicios. Por eso, antes de ofertar será fundamental tener en cuenta las obligaciones económicas que implica la adjudicación.

Las personas interesadas en conocer cuáles son los 56 terrenos disponibles, sus características y las condiciones para participar podrán consultar el sitio web oficial de la Municipalidad de Choele Choel o acercarse al área de Impositiva. Las dos subastas se realizarán el 6 y el 13 de noviembre, desde las 10, en el Cine Sportsman Club.