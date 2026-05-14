El nuevo ajuste de Javier Milei volvió a encender la alarma en Río Negro y dejó otra vez en la cuerda floja la esperada rotonda de acceso a Choele Choel sobre la Ruta Nacional 22. La Decisión Administrativa 202/2026 confirmó un recorte superior a los $1.184 millones para la obra del Valle Medio y reavivó el enojo.

La medida forma parte de una poda general del gasto público impulsada por la caída de la recaudación nacional, que ya acumula nueve meses consecutivos de baja interanual. Dentro de ese escenario, la Dirección Nacional de Vialidad sufrió un recorte que supera los $97 mil millones y varias obras estratégicas quedaron golpeadas en todo el país.

Cómo impactó el ajuste en la provincia de Río Negro

En Río Negro, el ajuste impactó de lleno sobre proyectos vinculados a rutas nacionales, mantenimiento vial y obras de infraestructura. Entre las afectadas aparece nuevamente la travesía urbana de Choele Choel, donde la rotonda permanece con un avance cercano al 60% y sin certezas sobre cuándo podrá terminarse.

La reacción política no tardó en llegar. El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, salió con dureza contra el Gobierno nacional y apuntó también contra los representantes rionegrinos en el Congreso. “Es una de las obras más críticas para la seguridad vial de nuestra provincia y Nación la dejó abandonada”, disparó.

El legislador fue todavía más allá y aseguró que “lo más grave no es solo el recorte, sino el silencio de los diputados y senadores nacionales de Río Negro”. En medio de la tensión política, López también cuestionó a quienes ya piensan en candidaturas. “Mientras algunos están más preocupados por probarse el traje de candidatos a gobernador que por defender a los rionegrinos, la rotonda de Choele Choel sigue siendo una trampa mortal”, afirmó.

La obra lleva años atravesada por demoras, promesas y reclamos. En una zona donde circulan miles de vehículos por día y donde los accidentes son una preocupación constante. Y no fue la única obra alcanzada por la tijera nacional. También quedaron comprometidos trabajos vinculados al sistema de desagües cloacales de Catriel, el tramo Chichinales–Arroyito de la autopista de la Ruta 22 y tareas de mantenimiento de puentes y corredores estratégicos en distintos puntos de la provincia.