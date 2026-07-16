La comunidad de Choele Choel está conmocionada por la muerte de un joven camionero de 26 años, quien este miércoles protagonizó un vuelco fatal en la rotonda de acceso a la localidad, sobre Ruta Nacional 22.

El camión, Scania, transportaba gaseosas cuando se cree que el conductor no vio la rotonda, perdió el control y volcó.

Horas después el joven ha sido identificado como Álvaro Sprenger, quien viajaba solo en un camión desde la provincia de Buenos Aires con destino a Neuquén.

Según las primeras informaciones, el conductor no habría advertido el ingreso a la rotonda y tomó la circulación en sentido contrario. Al encontrarse con una cisterna, realizó una maniobra para evitar el impacto, perdió el control del vehículo y volcó.

Como consecuencia del vuelco, la cabina del camión quedó completamente aplastada, provocando el fallecimiento inmediato del joven conductor.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal de Salud Pública y Criminalística para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro fatal.

Saquearon el camión

Tras el trágico suceso, muchos vecinos de Choele se acercaron al lugar del siniestro para llevarse bebidas y los restos de la mercadería, que cayeron del camión en el vuelco y terminaron dispersas sobre la calzada.

Las personas que llegaron al lugar tras el vuelco, mientras se hacían las pericias, sustrajeron mercadería del semirremolque e incluso se llevaron la lona que cubría la carga, interrumpiendo y entorpeciendo las tareas de Criminalística.