Por una violenta persecución en el oeste neuquino se produjo un choque y dos personas quedaron demoradas. El extenso operativo incluyó distintos barrios bajo la jurisdicción de la Comisaría 18, durante la madrugada de este jueves en el oeste de Neuquén capital.

Todo comenzó alrededor de la 1:40, cuando un patrullero policial intentó identificar a un automóvil que circulaba con las luces apagadas en la intersección de 22 de Abril y Necochea. Al advertir la presencia policial, los ocupantes realizaron una peligrosa maniobra evasiva, con aparentes intenciones de chocar contra el móvil, y escaparon a gran velocidad.

La fuga dio inicio a un seguimiento por distintas arterias de la zona. Durante el operativo, los sospechosos ignoraron las reiteradas órdenes de detenerse. Según informaron fuentes policiales, en medio de la huida el vehículo intentó embestir en al menos dos oportunidades a otros patrulleros: primero en el cruce de Cabellera del Frío y Casimiro Gómez, y luego en la esquina de Racedo.

Cómo finalizó el operativo

La persecución terminó de manera violenta sobre calle Francisco Romero, donde el automóvil impactó de frente contra el lateral izquierdo de un móvil policial que participaba del operativo cerrojo.

Como consecuencia del fuerte choque, el patrullero sufrió importantes daños materiales y fue necesaria la intervención del SIEN para asistir a los efectivos involucrados.

Tras el impacto, los uniformados lograron reducir y demorar a dos hombres de 26 y 27 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia acusados de atentado y resistencia a la autoridad, además de daño agravado a bienes del Estado.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo del personal de la seccional interviniente, que busca determinar los motivos por los cuales el conductor decidió escapar del control policial inicial.