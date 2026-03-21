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Sábado 21 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Prevención y respuesta rápida

Escaparon de una estación de servicio sin pagar y la Policía los interceptó en tiempo récord

Dos hombres fueron demorados este sábado tras cargar combustible y huir sin pagar en una estación de servicio de Ruta 22 y 151. La rápida intervención permitió interceptarlos y secuestrar el vehículo.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 19:41
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En Cipolletti, un operativo conjunto entre el Sistema Integral de Prevención del Delito, el 911 y la Comisaría 4° permitió ubicar e interceptar en menos de cinco minutos a un vehículo vinculado a una estafa en una estación de servicio.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana del sábado, cuando se emitió una alerta por un auto blanco que había cargado combustible en la intersección de Ruta Nacional 22 y Ruta 151 y escapado sin pagar.

Tecnología y monitoreo en tiempo real

La descripción inicial —un automóvil con la luneta trasera dañada cubierta con nylon— permitió activar el sistema de monitoreo. Minutos después, operadores lograron ubicar el rodado circulando por la Ruta Nacional 22.

Además de confirmar sus características, se identificó la patente, lo que permitió ajustar el seguimiento y coordinar el despliegue policial.

Con la información en tiempo real, se dio aviso a la Comisaría 4°, al Destacamento 114° del barrio El Manzanar y al personal de Seguridad Vial, que comenzaron a cerrar el cerco en la zona.

Intercepción y detenciones

Durante la huida, el conductor realizó una maniobra indebida al cruzarse de carril para ingresar a una calle de ripio paralela a la ruta, lo que reforzó las sospechas.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en el ingreso al asentamiento Los Olmos. En su interior viajaban dos hombres de entre 20 y 35 años, oriundos de Neuquén, quienes fueron demorados y puestos a disposición de la fiscalía de turno por el delito de estafa.

Secuestro del vehículo

El automóvil, un Volkswagen Polo Track, presentaba faltantes en la documentación obligatoria, incluyendo seguro y cédula.

Por este motivo, intervino el área de Tránsito municipal, que procedió al secuestro del rodado.

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