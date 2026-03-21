Un siniestro vial se registró este sábado pasado el mediodía en la ciudad de Cipolletti, en la intersección de las calles Roca e Independencia, una zona urbana con alto flujo vehicular.

Según las primeras informaciones, un automovilista perdió el control de su vehículo y chocó contra un camión que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas cortantes en la cabeza, con presencia de sangrado visible en el rostro.

A pesar de la violencia del choque, no se reportaron otras personas involucradas ni daños mayores.

Atención médica en el lugar y estado del conductor

Tras el incidente, personal de asistencia acudió rápidamente al lugar del hecho. El conductor fue atendido en el sitio y se constató que se encontraba consciente y fuera de peligro.

Las heridas no revestían gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. La intervención permitió resolver la situación sin complicaciones adicionales.

La explicación del conductor: una distracción al volante

De acuerdo al testimonio de vecinos presentes, el propio conductor brindó una explicación sobre las causas del accidente.

El hombre afirmó que se encontraba acomodando un pulóver en el asiento trasero mientras manejaba. Esa acción le habría hecho perder el control del vehículo, provocando el impacto contra el camión estacionado.

El episodio generó sorpresa entre los testigos y volvió a poner en foco los riesgos de las distracciones al volante en zonas urbanas.