Escondían huevos de trucha en una hielera: los atraparon en un control policial en Nahuel Huapi

Una bolsa con huevos de trucha fue uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 40, frente al Destacamento Nahuel Huapi. El hallazgo se produjo en el interior de una conservadora transportada por dos hombres que viajaban en una camioneta y derivó en el secuestro de peces y equipos de pesca.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del lunes, cuando efectivos policiales detuvieron el vehículo para realizar tareas de identificación y control. Durante la inspección, los ocupantes exhibieron voluntariamente una hielera y varias bolsas que contenían un total de 16 truchas faenadas y una bolsa con huevos de trucha.

Ante la situación, se solicitó la presencia de un guardaparque para verificar la procedencia de los ejemplares y la documentación correspondiente. Tras las actuaciones realizadas, se constató una presunta infracción a la normativa vigente que regula la actividad pesquera dentro del área protegida.

Como consecuencia, las autoridades procedieron al secuestro de las 16 truchas, los huevos de trucha y diversos elementos utilizados para la pesca. Entre los objetos retenidos había un motor fuera de borda, un gomón, equipos de comunicación, un GPS, cajas con señuelos y accesorios, cinco cañas con reel y un cuchillo.

Además, se labraron actas de infracción al comprobar que la cantidad de piezas ictícolas transportadas superaba el límite permitido y que solo uno de los involucrados contaba con la licencia habilitante para la práctica de pesca deportiva.

Tras finalizar las diligencias, los dos ocupantes de la camioneta continuaron su viaje, mientras que las truchas, los huevos y el resto de los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad competente.