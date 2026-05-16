Un operativo conjunto entre personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur y agentes de Guardafauna de la Secretaría de Medio Ambiente terminó con el secuestro de 38 piezas de trucha y la confección de 10 actas por infracciones a la normativa pesquera vigente en la provincia de Neuquén.

Cómo fue el procedimiento contra la pesca ilegal en Neuquén

El procedimiento se realizó entre las 18 y las 3 de la madrugada mediante patrullajes preventivos sobre la Ruta Nacional 40 y las rutas 234 y 237, corredores estratégicos que conectan sectores turísticos y pesqueros de la cordillera neuquina y la región sur de la provincia.

Los controles incluyeron accesos y zonas frecuentemente utilizadas para la pesca deportiva, entre ellas Bahía Valentina, Malahuaca, Limay Chico, el embalse Alicurá y cercanías de Estancia Chacabuco.

Secuestraron truchas, equipos y recipientes

Durante los operativos, los efectivos identificaron a varias personas y secuestraron 38 ejemplares de trucha, además de tres equipos de cañas y siete recipientes utilizados para transportar las capturas.

Según informaron fuentes oficiales, también se labraron 10 actas por incumplimientos a la Ley Provincial Nº 2.539, que regula la actividad pesquera deportiva y recreativa en la provincia de Neuquén.

Qué establece la Ley Provincial de Pesca

La normativa establece temporadas habilitadas, límites de captura, tamaños permitidos y modalidades autorizadas para preservar los recursos ictícolas de ríos y lagos de la región. En ese marco se realizó el operativo durante la madrugada de este sábado.

Desde la fuerza remarcaron que estos controles buscan reforzar la protección ambiental en espejos de agua muy concurridos por residentes y turistas, especialmente durante fines de semana y temporadas de mayor actividad.

En localidades cordilleranas y zonas cercanas al río Limay, la pesca deportiva representa además un importante movimiento económico vinculado al turismo, alojamientos y servicios regionales.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán en distintos puntos de Neuquén para prevenir la pesca furtiva y garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Controles en corredores turísticos y de tránsito regional

Las rutas 237 y 234 son utilizadas diariamente por vecinos, trabajadores petroleros y turistas que se desplazan entre el Alto Valle, Vaca Muerta y destinos cordilleranos como San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Por ese motivo, desde los organismos provinciales señalaron que los controles también apuntan a detectar transporte irregular de fauna y actividades no autorizadas en sectores sensibles del ecosistema patagónico.