Un total de 18 truchas fueron secuestradas y se labraron 11 infracciones por pesca nocturna durante un operativo realizado en el sur de Neuquén. Además, las autoridades incautaron distintos equipos y elementos utilizados para la actividad. Los controles fueron realizados por efectivos de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur en conjunto con personal de Fauna de San Martín de los Andes y Aluminé.

Detectaron 11 casos de pesca nocturna

Como resultado de los patrullajes preventivos y controles dinámicos, las autoridades confeccionaron un total de 11 actas de infracción por pesca nocturna, una práctica prohibida por la normativa que regula la actividad en los cursos de agua de la provincia.

Durante los procedimientos, además, se secuestraron 18 ejemplares de trucha. Según se informó oficialmente, 17 correspondían a la especie arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y una a la especie marrón (Salmo trutta fario).

Junto con los pescados incautados, también fueron retenidos diversos elementos utilizados para la pesca, en el marco de las actuaciones administrativas realizadas por el personal de Fauna.

Se labraron 11 actas de infracción por pesca ilegal en los operativos - Foto: Policía de Neuquén

Preservación de los recursos naturales

Desde los organismos intervinientes destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia de control permanente en sectores de alta actividad turística y recreativa vinculada a la pesca deportiva.

El objetivo es prevenir infracciones, resguardar la fauna ictícola y promover el cumplimiento de las normas que regulan la actividad en ríos y lagos de la región.

Sin incidentes durante el operativo

Una vez concluidas las diligencias, los efectivos regresaron a la sede de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur sin registrarse incidentes ni situaciones de relevancia adicionales.

Las actuaciones quedaron en el ámbito administrativo correspondiente, mientras continúan los controles coordinados entre las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales encargados de la conservación ambiental.