Escuchó un disparo y encontró a su hijo herido en la vereda en Neuquén: fue trasladado al hospital

La alarma se encendió pasadas las 6 de la mañana de este miércoles 16 de septiembre, cuando un disparo generó preocupación entre los vecinos de un sector de la ciudad de Neuquén. Minutos después, un hombre de 38 años fue encontrado herido de bala en una pierna y trasladado al Hospital Castro Rendón.

Según informó el móvil de AM550, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en inmediaciones de la esquina de Saturnino Torres y Domuyo, frente a un bazar de limpieza. En el lugar quedaron rastros de sangre sobre la vereda, a pocos metros del sector donde reside el hombre junto a su madre.

Quedaron rastros de sangre sobre la vereda, cerca del lugar donde reside el hombre herido. Foto: Mejor Informado.

Según relató la madre del herido, pasadas las 6 escuchó que llegaba un vehículo y que su hijo salió de la vivienda. Después de unos minutos, escuchó un disparo y salió inmediatamente de la casa para saber qué había ocurrido.

Al salir, la mujer encontró a su hijo herido con un disparo en una de sus piernas. Ante esta situación, llamaron a emergencias y fue trasladado al Hospital Castro Rendón en una ambulancia del SIEN.

El relato de la familia

La madre también confirmó durante el diálogo con el móvil de AM550 que su hijo atraviesa problemas vinculados al consumo problemático. El dato fue aportado por la familia luego del episodio ocurrido durante las primeras horas de la mañana.

El hecho ocurrió en calle Saturnino Torres al 100, frente a un bazar de limpieza neuquino. Foto: Mejor Informado.

Por el momento, la información disponible da cuenta de que el hombre fue herido en una pierna y que permanecía bajo atención médica tras ser trasladado al centro de salud. En el lugar donde ocurrió el hecho quedaron rastros de sangre sobre la vereda, mientras el episodio generó alarma entre los vecinos del sector. La Policía de Neuquén trabaja en el lugar para reconstruir la escena.