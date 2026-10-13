Un presunto intento de estafa en una estación de servicio derivó en un procedimiento policial durante la madrugada de este martes 13 de octubre en Neuquén. Dos hombres cargaron combustible por $50.000 y realizaron un supuesto pago mediante una aplicación, pero el dinero nunca se acreditó, lo que despertó las sospechas del playero.

La intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría Primera, luego de un requerimiento del Centro de Operaciones Policiales (COP). El trabajador advirtió la irregularidad y dio aviso a las autoridades, que se presentaron en el establecimiento para iniciar las primeras averiguaciones.

A partir de la denuncia, los efectivos solicitaron la colaboración del personal de Monitoreo para revisar las cámaras de seguridad y reconstruir el recorrido del vehículo involucrado. Con la información obtenida, lograron localizar una camioneta que estaría relacionada con la maniobra investigada.

Durante las tareas de identificación, la Policía constató que uno de los hombres vinculados al procedimiento registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa judicial. Ante esta situación, los uniformados se comunicaron con la Fiscalía interviniente para recibir las directivas correspondientes.

Finalmente, durante la mañana, el hombre salió voluntariamente de su domicilio y fue demorado y trasladado a la Comisaría Primera. Mientras continúan las actuaciones judiciales, se busca esclarecer las circunstancias del presunto fraude y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.