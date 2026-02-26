Este miércoles a las 19, una discusión entre dos hombres en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co se descontroló a tal punto que uno de los sujetos persiguió al otro a los tiros. El violento episodio porque la disputa se desplazó hacia una cancha comunitaria en la que se encontraban jugando al fútbol niños y adolescentes.

El hombre perseguido saltó el cerco del complejo deportivo mientras el agresor disparaba a corta distancia. Testigos expresaron en La voz de Neuquén, que uno de los tiros alcanzó un vehículo estacionado cerca, lo que desató una ola de pánico entre los padres y niños que se encontraban en el lugar.

El sonido de los disparos hizo que los presentes se lanzaran a la huida para proteger a los menores que se encontraban entrenando en la cancha. El miedo se apoderó de los padres, quienes buscaron refugiar a sus hijos entre los gritos y la confusión del momento.

Las autoridades montaron un operativo policial en la zona inmediatamente después del incidente para realizar pericias en el área. Vecinos señalaron que el hombre que disparó pertenece a una familia con antecedentes delictivos, lo que aumentó la alarma entre los residentes del barrio.

“Menos mal que le pegó al auto, porque si pasa la bala por ahí le pega a uno de los chicos que estaban entrenando ahí. La cancha estaba llena", señaló un testigo.

Los padres de los niños que estaban presentes en la cancha describieron el caos vivido cuando comenzaron a escucharse los disparos. Aseguraron que al menos cuatro balas fueron disparadas.

El violento episodio ocurrió a pocos metros de la cancha, en la intersección de las calles Mitre y Santa Teresita, mientras los niños entrenaban para los torneos comunitarios.