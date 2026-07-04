Estaba cocinando cuando se desató un incendió en el contenedor: sufrió quemaduras en el rostro y los ojos

Un joven de 20 años, oriundo de San Luis, sufrió quemaduras en el rostro y en los ojos tras el incendio de un contenedor ocurrido durante la tarde del viernes en el Parque Industrial de Centenario. El hecho se registró a dos cuadras de la calle Eva Duarte de Perón y del Centro de Acopio de Residuos "Las Jarillas".

El jefe de Bomberos Voluntarios, Patricio Álvarez, informó a Centenario Digital que recibieron un alerta cerca de las 14 por un incendio en el predio de una empresa ubicada en esa zona. De inmediato se desplazó una dotación al lugar, donde constató que el fuego consumía un contenedor y también se había extendido a maquinaria del predio.

Bomberos Voluntarios acudieron tras el alerta recibido cerca de las 14. Lograron controlar el incendio rápidamente. Foto: gentileza Centenario Digital.

Según explicó Álvarez, el joven se encontraba cocinando cuando comenzó el incendio. Logró salir a tiempo del contenedor, ya que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Un joven logró salir del contenedor antes de que el fuego avanzara y fue trasladado al hospital. Foto: gentileza Centenario Digital.

Tras el hecho, personal de salud asistió al herido y lo trasladó al Hospital Dr. Natalio Burd para recibir atención médica. El joven presentaba quemaduras en el rostro y en los ojos como consecuencia del incendio.