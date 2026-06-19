Se incendió una vivienda en Plaza Huincul y murieron las dos mascotas de la familia

Un incendio generalizado registrado durante la madrugada de este viernes en el barrio Otaño de Plaza Huincul provocó importantes pérdidas materiales, la asistencia médica de un vecino y la dolorosa muerte de dos mascotas por inhalación de humo.

El siniestro se desató alrededor de las 3:20 en una vivienda ubicada en calle Salta 882, lo que motivó un pedido de auxilio a la Central N° 17 de Bomberos de Plaza Huincul. De inmediato se desplazaron al lugar dos móviles con dotaciones de bomberos voluntarios, quienes debieron trabajar intensamente ante la magnitud de las llamas, que ya se encontraban generalizadas al momento de su llegada.

Ante la complejidad del incendio, fue necesario sumar un tercer móvil y más efectivos con equipos de respiración autónoma para poder controlar y extinguir el fuego. En el operativo también intervino personal policial y se solicitó una ambulancia para asistir a una de las personas que se encontraba dentro de la vivienda, quien debió recibir atención médica.

Si bien no se registraron bomberos afectados durante el procedimiento, las pérdidas dentro del domicilio fueron significativas. Sin embargo, el hecho más doloroso fue la muerte de dos mascotas que, pese al esfuerzo de los rescatistas, no lograron sobrevivir debido a la inhalación de humo.

Desde el cuartel huinculense confirmaron la situación y expresaron que, a pesar del trabajo realizado, “se registró la pérdida de las dos mascotas de la vivienda, ambas fallecieron por inhalación de humo”.