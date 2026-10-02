Un hombre de 35 años fue detenido en Avellaneda mientras disputaba un partido de futsal senior. Tenía un pedido de captura por homicidio, tenencia de armas y encubrimiento y está acusado de haber contratado a un sicario para matar a un rival.

La investigación sostiene que el conflicto se originó por una disputa vinculada a actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes, en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires.

La captura fue concretada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), que localizaron al sospechoso luego de establecer que participaba de un torneo organizado por una liga amateur. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Cómo localizaron al prófugo en un torneo de futsal

El sospechoso permanecía prófugo desde que los investigadores allanaron su domicilio en el marco de la causa por homicidio y no lo encontraron allí.

A partir de entonces, efectivos de la División Búsqueda de Prófugos comenzaron a realizar tareas para establecer su paradero. Las diligencias permitieron determinar que el hombre participaba de un torneo de futsal senior.

Los investigadores establecieron cuándo y dónde disputaría uno de los partidos y montaron un operativo de vigilancia en una sede deportiva de Avellaneda.

Los agentes ingresaron de manera encubierta al lugar y, junto con personal del Departamento Antisecuestros Norte, identificaron al acusado mientras jugaba el encuentro.

Con autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo de la jueza Yamile Susana Bernán, los efectivos concretaron la detención.

El conflicto que terminó en un homicidio

Según la investigación, el hombre mantenía desde hacía varios meses una disputa con la víctima en el Complejo Habitacional Villa Soldati.

La pesquisa sostiene que, en ese contexto, habría organizado el asesinato y contratado a un sicario para ejecutarlo.

El ataque ocurrió a principios de marzo de 2026. De acuerdo con la información oficial, el atacante efectuó cuatro disparos con una pistola calibre .380 contra la víctima.

El hombre fue trasladado al Hospital Piñero, donde murió días después como consecuencia de las heridas.

La acusación contra el detenido se vincula con la presunta organización del homicidio, mientras que la investigación también apunta a determinar las circunstancias y responsabilidades de quienes participaron directamente del ataque.

El arma utilizada había sido robada en 2021

Una de las pruebas incorporadas a la investigación surgió durante el allanamiento realizado en el domicilio del sospechoso.

Los efectivos secuestraron una pistola que, según las pericias posteriores, sería el arma utilizada en el homicidio.

La investigación determinó además que el arma había sido sustraída de una vivienda en 2021, incorporando un antecedente previo a la causa que ahora tramita la Justicia.

El sospechoso no estaba en su domicilio durante el procedimiento y desde entonces permanecía prófugo.

La detención generó un intento de resistencia

Una vez identificado el hombre dentro de la sede deportiva, los policías concretaron el procedimiento.

Durante la detención, familiares y allegados del acusado intentaron impedir el accionar policial. La situación fue controlada por los efectivos y no se registraron personas heridas.

El detenido, argentino y de 35 años, quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina y permanece a disposición de las autoridades judiciales.

La captura se concretó tras tareas de inteligencia

El procedimiento muestra cómo una investigación iniciada por un homicidio continuó con tareas específicas para localizar a una persona que había logrado mantenerse prófuga.

En lugar de limitar la búsqueda a domicilios conocidos, los investigadores reconstruyeron actividades del sospechoso hasta identificar su participación en una competencia deportiva.

El dato sobre el torneo permitió montar un operativo específico y realizar la captura en un lugar donde el acusado concurría regularmente.